Lula chega à Indonésia para giro asiático e reunião com Trump

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quarta-feira, 22, em Jacarta, capital da Indonésia, para um giro por países da Ásia, marcado pelo encontro dele com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A viagem é a terceira do ano a países da Ásia e integra uma estratégia desenhada no Palácio do Planalto de busca de parceiros econômicos alternativos e expansão de mercados, diante da guerra tarifária deflagrada por Trump e da disputa americana com a China.

O Sudeste Asiático é uma das regiões de maior dinamismo econômico do mundo e local de embate direto de influências entre Pequim e Washington. Lula retribuirá em Jacarta a visita feita pelo presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, que esteve no Brasil duas vezes: no G-20, em novembro de 2024, e no Rio e em Brasília, em julho de 2025.

Os compromissos começam na quinta-feira, 23. Na sexta, 24, Lula visitará a sede da ASEAN, bloco econômico do Sudeste Asiático, que já tem uma relevância para o brasileiro similar à do Mercosul, apesar da distância geográfica. Em 2024, a corrente de comércio do Brasil com a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) foi de US$ 37 bilhões, pouco a menos que os vizinhos sul-americanos.

O presidente também promoverá evento empresarial, e há interesses da Indonésia em produtos agrícolas e de Defesa, entre outros. A expectativa do Itamaraty é que cerca de 100 empresários brasileiros - e um número similar de indonésios - participem do fórum.

O governo Lula busca maior equidistância das duas potências econômicas e da disputa econômica sino-americana, embora o País tenha reforçado laços com Pequim e ampliado o comércio, algo que não pretende abrir mão na recomposição de relações com Trump.

Neste ano, Lula também visitou a própria China, em maio, e o Japão e o Vietnã, em março. O governo Lula busca reforçar laços políticos e a parceria estratégica com a Indonésia, maior país de maioria muçulmana do mundo e um mercado de 285 milhões de habitantes. O país sediou a Conferência de Bandung, em 1955, um dos marcos históricos do movimento de não-alinhamento e da era pós-colonial.

Na tarde de sexta-feira, Lula se desloca a Kuala Lumpur, na Malásia, onde participará da 47ª Reunião de Líderes da ASEAN e manterá encontros bilaterais com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. As duas conversas estão programadas para domingo, 26, no período da tarde. Em fevereiro de 2026, Lula planeja voltar à Índia para uma visita de Estado e conferência sobre inteligência artificial.

LULA/INDONÉSIA
Mundo
