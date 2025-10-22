Ucrânia: Ataque russo com mísseis e drones deixa ao menos dois mortos em Kiev

A Rússia lançou na madrugada desta quarta-feira, 22, um intenso ataque com drones e mísseis contra Kiev. Ao menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas, segundo autoridades locais. A ofensiva atingiu prédios residenciais e provocou incêndios e danos em hospitais e gasodutos na capital da Ucrânia.

Equipes de resgate retiraram dezenas de pessoas de edifícios em chamas, incluindo crianças. Outras regiões, como Zaporizhzhia e Izmail, também foram alvos da ofensiva.

O ataque ocorreu em meio à tentativa do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, de conseguir reforço na defesa aérea junto aos Estados Unidos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.