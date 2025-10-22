Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel identifica mais dois corpos de reféns enquanto Vance se prepara para encontrar Netanyahu

Estadão Conteúdo

Israel concluiu a identificação dos corpos de mais dois reféns, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta quarta-feira, 22, enquanto o vice-presidente dos EUA, JD Vance, fazia um discurso otimista sobre o progresso no cessar-fogo de Gaza durante uma visita a Israel.

As autoridades identificaram os reféns mortos como Arie Zalmanovich e Tamir Adar. Os corpos foram transportados em caixões pela Cruz Vermelha e entregues ao exército israelense na Faixa de Gaza. Uma cerimônia militar com a presença do rabino-chefe das Forças de Defesa de Israel estava marcada para o final do dia, informou o gabinete de Netanyahu.

Os dois foram mortos no Kibutz Nir Oz durante o ataque de 7 de outubro de 2023, por militantes do Hamas, que desencadeou a guerra de dois anos.

Desde o início do cessar-fogo em 10 de outubro, os restos mortais de 15 reféns foram devolvidos a Israel. Outros 13 ainda precisam ser recuperados em Gaza e entregues, um elemento-chave para o acordo de cessar-fogo.

Enquanto isso, o enterro de mais de 50 palestinos está marcado para quarta-feira em um cemitério em Deir al Balah, Gaza. Os corpos foram expostos em frente ao hospital Nasser, em Khan Younis, antes do enterro. Os 50 estão entre os 165 corpos de palestinos que Israel já entregou.

Vance se encontrará com Netanyahu e o presidente Isaac Herzog na quarta-feira. Ele está acompanhado pelo enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e por Jared Kushner, genro do presidente americano Donald Trump.

Na terça-feira, 21, Vance, Witkoff e Kushner disseram que o cessar-fogo superou as expectativas, mas reconheceram surtos de violência nos últimos dias. /AP

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Israel

guerra

Hamas
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Coreia do Norte testa mísseis balísticos antes de cúpula econômica na Coreia do Sul

22.10.25 7h44

Ucrânia: Ataque russo com mísseis e drones deixa ao menos dois mortos em Kiev

22.10.25 7h32

Novo presidente do Peru decreta emergência em Lima para tentar conter onda de violência

22.10.25 7h29

SIGNO DO DIA

Horóscopo de hoje 22/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste quarta-feira, 22 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

22.10.25 5h00

MAIS LIDAS EM MUNDO

Inacreditável!

Homem faz operação para reduzir 'nariz gigante' e voltar a beijar a esposa; veja o antes e depois

Gerard McAliece, de 68 anos, sofre de rinofima, doença rara que provoca crescimento exagerado do nariz

14.10.25 23h00

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

homicídio doloso

Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro; pai estava jogando e vendo pornografia

Criança foi encontrada sem vida dentro de veículo a 42°C; homem teria se distraído com videogame e bebida alcoólica

17.10.25 17h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda