Israel identifica mais dois corpos de reféns enquanto Vance se prepara para encontrar Netanyahu

Israel concluiu a identificação dos corpos de mais dois reféns, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesta quarta-feira, 22, enquanto o vice-presidente dos EUA, JD Vance, fazia um discurso otimista sobre o progresso no cessar-fogo de Gaza durante uma visita a Israel.

As autoridades identificaram os reféns mortos como Arie Zalmanovich e Tamir Adar. Os corpos foram transportados em caixões pela Cruz Vermelha e entregues ao exército israelense na Faixa de Gaza. Uma cerimônia militar com a presença do rabino-chefe das Forças de Defesa de Israel estava marcada para o final do dia, informou o gabinete de Netanyahu.

Os dois foram mortos no Kibutz Nir Oz durante o ataque de 7 de outubro de 2023, por militantes do Hamas, que desencadeou a guerra de dois anos.

Desde o início do cessar-fogo em 10 de outubro, os restos mortais de 15 reféns foram devolvidos a Israel. Outros 13 ainda precisam ser recuperados em Gaza e entregues, um elemento-chave para o acordo de cessar-fogo.

Enquanto isso, o enterro de mais de 50 palestinos está marcado para quarta-feira em um cemitério em Deir al Balah, Gaza. Os corpos foram expostos em frente ao hospital Nasser, em Khan Younis, antes do enterro. Os 50 estão entre os 165 corpos de palestinos que Israel já entregou.

Vance se encontrará com Netanyahu e o presidente Isaac Herzog na quarta-feira. Ele está acompanhado pelo enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e por Jared Kushner, genro do presidente americano Donald Trump.

Na terça-feira, 21, Vance, Witkoff e Kushner disseram que o cessar-fogo superou as expectativas, mas reconheceram surtos de violência nos últimos dias. /AP