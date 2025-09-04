Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

PC prende dupla em flagrante por assalto a loja de celulares em Bragança

Eles foram autuados pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e por porte irregular de arma de fogo

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra dois policiais civis com os suspeitos detidos. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil na noite de quarta-feira (3/9), suspeitos de assaltarem uma loja de celulares em Bragança, no nordeste do Pará. O crime ocorreu quando os suspeitos entraram armados no estabelecimento comercial, rendendo funcionários e clientes. Segundo a PC, eles roubaram aparelhos celulares e um tablet.

As investigações iniciaram de imediato para que os criminosos fossem localizados pela equipe policial.  “Nossa equipe soube do crime através de troca de informações e, de imediato, iniciamos as diligências. Foi montado um cerco na ponte Sapucaia, em Bragança, onde a dupla foi rendida”, disse a delegada Stefany Araújo, responsável pelo caso.

“No momento da abordagem, um deles arremessou uma mala no rio Caeté, que até o momento não foi encontrada, porém as nossas buscas continuam para localizar esta mala e a arma utilizada por eles”, continuou.

No momento do crime, foi utilizada uma motocicleta preta que consta como roubada na última segunda-feira (1º/9) e que foi localizada pela equipe policial. “A ação rápida dos policiais da Delegacia de Bragança evidencia o compromisso da Polícia Civil do Pará no combate célere à criminalidade. Possivelmente, o mesmo veículo foi utilizado pela dupla para cometer outros crimes que serão investigados. O proprietário da moto será contactado para ter seu bem restituído”, contou o delegado Rayrton Carneiro, titular da Superintendência Regional do Caeté.

Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e por porte irregular de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe eles foram colocados à disposição da Justiça.

