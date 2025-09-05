Paraenses se preparam para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado

Faltando um mês para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), marcada para 5 de outubro, especialista dá dicas de como se preparar para o exame. O modelo de seleção, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), reúne em uma única estrutura vagas para diversos órgãos federais.

O professor Douglas Gomes conta que o momento é de revisão de conteúdos, sobretudo, para quem criou uma rotina de estudos desde o início. “É hora de aumentar as revisões, principalmente via simulados. O simulado é importante para testar seus conhecimentos e deixar mais nítido os pontos que você ainda está mais fraco.”

Mas para quem deixou para última hora os estudos, o professor afirma que o momento é de focar em temas de conhecimentos gerais, segundo ele, imprescindível para o sucesso no exame. “Quanto aos conhecimentos específicos, estude os itens de maior peso por eixo temáticos do seu cargo, esses vão fazer você pontuar mais,” orienta. O professor acredita também que o CPNU ajuda quem quer ingressar no serviço público, principalmente, com a ideia de transformar o Concurso unificado em uma política pública.

A publicitária Tainah Chaves vai realizar o concurso público pela primeira vez e conta que desde o momento da abertura do edital organizou sua rotina de estudos focada nos eixos temáticos, ampliando para os temas gerais. “Tem sido uma experiência muito enriquecedora, porque além de revisar o que vi na faculdade, estou me atualizando sobre leis e assuntos importantes para a comunicação, como a Lei de Acesso à Informação e até temas ligados à Constituição, ao Estado de Direito e seus desafios.”

Nessa reta final para a realização do exame, a concurseira explica que tem aproveitado para revisar conteúdos e focar no que tem tido mais dificuldade. “Tenho usado bastante o meu caderno para fazer resumos e memorização, além de uma apostila de mapas mentais que me ajuda muito a revisar de forma rápida e visual. Minhas principais ferramentas têm sido as videoaulas e esses mapas mentais, isso tem facilitado muito para consolidar o que aprendi até aqui.”

A edição de 2025 do CPNU oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro. Os salários iniciais variam de R$4 mil a R$16,4 mil reais. No Pará as provas serão aplicadas nos municípios de Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu e Tucuruí.

No Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2026 enviado ao Congresso, o Governo Federal, prevê a expansão das despesas primárias com funcionalismo de R$315 bilhões para R$350,4 bilhões, incluindo servidores civis e militares. O crescimento da folha reflete os reajustes e reestruturações acordados com as categorias do funcionalismo federal, além dos concursos e novas contratações projetados para o ano de 2026. No orçamento, o governo já colocou como parte do planejamento as 3.652 novas vagas referentes ao CPNU.

Confira algumas dicas:

Em conhecimentos gerais a orientação é priorizar os seguintes assuntos: Desafios do estado de direito; Políticas Públicas; Diversidade e inclusão; Administração pública federal; Ética e integridade; Trabalho e tecnologia.

Para quem estudou bastante: Revisar conteúdos e apostar em simulados da FGV (banca organizadora do concurso); Vídeo-aulas e revisão semanal.

Já para quem deixou pra última hora: Focar em conhecimentos gerais, fazer simulados da FGV. Nos finais de semana, faça breves revisões do assunto estudado na semana e destine atenção aos itens com menor peso. Fazendo essa dinâmica você equilibra um bom conteúdo do edital e o faz de maneira estratégica.