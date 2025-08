Pará tem mais de 35,9 mil inscritos no CNU 2; maioria é de mulheres

O estado do Pará registrou 35.957 inscrições confirmadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), o que representa cerca de 4,7% do total de participantes em todo o Brasil. As mulheres representam a maioria no estado, com 62,3% das inscrições (22.415), enquanto os homens somam 13.542 candidatos.

O CPNU 2 oferece 3.652 vagas, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário, distribuídas entre 32 órgãos e entidades públicas federais. A proposta do certame é democratizar o acesso ao serviço público, promovendo a diversidade regional e a inclusão.

Bloco 9 lidera interesse no Pará

O Bloco 9 – Intermediário – Regulação foi o mais procurado pelos candidatos no Pará, com 9.863 inscrições. Em seguida, aparecem:

Bloco 5 – Administração: 7.395 inscrições

Bloco 1 – Seguridade Social (Saúde e Assistência): 6.424

Bloco 2 – Cultura e Educação: 4.204

Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura: 1.928

Bloco 7 – Justiça e Defesa: 1.827

Bloco 8 – Intermediário (Saúde): 1.760

Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 1.379

Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 1.177

CPNU 2 tem mais de 760 mil inscritos no Brasil

Em todo o país, 761.528 pessoas se inscreveram no CPNU 2, abrangendo 4.951 municípios. As regiões com maior número de candidatos são o Sudeste (247.838) e o Nordeste (229.436), seguidas por Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

As mulheres representam 60% dos inscritos em todo o Brasil, superando os 56,2% registrados na primeira edição do CPNU. O Governo Federal implementou medidas específicas para ampliar a participação feminina, como a equiparação de gênero na segunda fase do certame, que garante pelo menos 50% das vagas para mulheres não eliminadas, desde que tenham desempenho suficiente.

Regulação, Administração e Saúde são os blocos com mais inscritos

No cenário nacional, os blocos com maior número de inscrições foram:

Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 177.598 inscritos Bloco 5 – Administração: 173.829 Bloco 1 – Seguridade Social (Saúde e Assistência): 127.970 Bloco 2 – Cultura e Educação: 69.507 Bloco 7 – Justiça e Defesa: 54.029 Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 44.441 Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura: 41.245 Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 37.075 Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 35.834

Os blocos 9 e 8 oferecem vagas para quem possui nível intermediário de escolaridade. Já os demais são voltados para candidatos com curso superior.

Concursos reforçam valorização do serviço público

A realização do CPNU 2 soma-se a outras iniciativas do Governo Federal que reforçam a valorização do serviço público no país. Desde 2024, já foram realizados mais de 43 concursos, com 4.505 vagas, além das 6.640 do CPNU 1.

O edital do CPNU 2 também assegura condições especiais para gestantes e lactantes, além de prever reservas de vagas: 25% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.