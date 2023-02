Farmacêutica é morta pelo ex-namorado com tiros no rosto

Uma mulher foi morta com quatro tiros no rosto em Sumidouro, município da região serrana do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (2). O ex-namorado da vítima confessou o crime após ser capturado. A farmacêutica Yasminny Couto Ribeiro, de 28 anos, voltava para casa quando foi surpreendida e assassinada, por volta das 20h, na Avenida João Faustino Lopes, no bairro Campinas.

O suspeito, Willian Hottz da Silva, de 32 anos, foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e já foi transferido para o presídio de Benfica, no Rio de Janeiro, onde vai passar por uma audiência de custódia neste sábado (4).

Um vídeo feito por moradores da região mostra o momento em que Willian acelera com o carro para fugir da cena do crime. Agentes da Polícia Militar, com apoio da equipe de Teresópolis, e da Polícia Civil conseguiram capturá-lo. Também foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições deflagradas.

A Polícia Civil informou que William confessou o crime na delegacia e alegou insanidade. A versão não convenceu a polícia, já que há evidências que comprovam que Willian planejou a morte da ex-namorada.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)