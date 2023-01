Mulher é morta com tiro no rosto após brigar com homem que a agrediu durante sexo

Uma mulher foi morta por um disparo de arma de fogo no rosto após brigar com um homem que a teria agredido durante uma relação sexual, na cidade de Caibi, a 656 km de Florianópolis (SC). O corpo da vítima foi encontrado por moradores que saíam para trabalhar. O suspeito foi preso em flagrante na quarta-feira (18). Com informações do Uol.

O suspeito é um paraguaio, de 26 anos, que não teve a identidade revelada. Ele relatou à Polícia Civil que se encontrou com a vítima, Sebastiana de Fátima Faller, de 47 anos, em uma boate localizada entre os municípios de Caibi e Riqueza.

VEJA MAIS

O casal deixou o local às 4h da manhã, dirigindo por vias rurais até o local do homicídio. O suspeito disse que disparou contra a vítima após eles brigarem porque a mulher reclamou que foi agredida durante a relação sexual. O autor do crime teria jogado a arma em um riacho após o delito.

As provas, segundo a corporação, apontam que ele pegou o carro da vítima e fugiu em direção a Caibi, onde abandonou o carro na rodovia de acesso à cidade e seguiu fugindo a pé.

“Ao que tudo indica, o autor dos fatos executou um único disparo, provavelmente, calibre .38 no rosto da vítima. O projétil entrou pelo olho direito e saiu pelo crânio da mulher, causando a morte praticamente de forma instantânea. Posteriormente, o autor pegou o veículo da própria vítima, passou por cima do corpo e se evadiu”, disse Rodrigo Moura, delegado da Polícia Civil.

VEJA MAIS

O suspeito foi preso dentro de um barracão rural no município de Riqueza. Além da prisão, a polícia pediu a prisão temporária do investigado e aguarda a conclusão do inquérito policial nos próximos dias. De acordo com uma funerária local, o velório de Sebastiana foi realizado na noite de ontem, com sepultamento na manhã de hoje no cemitério municipal.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)