Caso cabo Andreza: soldado Fagner Santos é preso preventivamente pelo feminicídio

O soldado da Polícia Militar, Fagner Santos, que matou a esposa, a cabo Andreza, foi preso preventivamente nesta terça-feira (31). A Justiça decretou a prisão do soldado da PM. O marido atingiu a esposa com um tiro na região do tórax na noite do dia 15 de agosto de 2020.

Andreza chegou a ser levada a um hospital em Ananindeua, pelo próprio Fagner, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, Andreza teria sido morta pelo marido depois de uma briga. Após balear a esposa, Fagner se apresentou no 21º Batalhão em Marituba. Após o depoimento, ele teria sido conduzido à Seccional do município.

A reportagem de O Liberal solicitou informações para a Polícia Militar (PM) e para a Polícia Civil (PC) sobre o caso. A reportagem também tenta contato com a defesa do acusado Fagner Santos.