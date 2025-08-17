Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Ex-funcionários revelam rotina na mansão onde Hytalo Santos morava com adolescentes

Relatos apontam que os jovens eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando podiam comer, dormir e até usar o celular.

Estadão Conteúdo
fonte

Defesa afirma Hytalo é inocente (Redes Sociais)

Reportagem publicada pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 17, mostrou que uma investigação do Ministério Público do Trabalho da Paraíba e da Polícia Civil trouxe novos depoimentos sobre os bastidores da vida do influenciador Hytalo Santos e do marido, Israel Nata Vicente. Ambos foram presos em São Paulo na sexta-feira, 15, acusados de tráfico de pessoas e exploração sexual de adolescentes. A defesa do casal afirma que ambos são inocentes e "sempre se colocaram à disposição das autoridades". Consideram também que a decisão de prisão é uma medida "extrema".

Segundo ex-funcionários ouvidos sob anonimato, os jovens eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando podiam comer, dormir e até usar o celular. "Presenciei muita festa, bebida, e a bebida era à vontade para todo mundo. Todos bebiam, sem restrição", revelou um ex-funcionário.

Hytalo e o marido são investigados pelo Ministério Público da Paraíba pela suspeita de explorar menores de idade nas redes sociais por meio de vídeos virais que mostram menores de forma sexualizada, seminuas e ingerindo bebidas alcoólicas em festas.

"Inclusive já teve filmagens que ele fez pra postar na rede social, que as crianças estavam indo pra escola e, após desligar as câmeras, elas não iam pra escola. Ou, se acontecesse de eles irem para a escola e surgir alguma agenda ou algo que precisasse de um deles, eles iriam lá simplesmente para pegar a criança", disse um dos ex-funcionários ao Fantástico.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, o influencer pagava às famílias dos adolescentes cerca de três salários mínimos para abrigá-los em sua casa. Os menores, sob a tutela de Hytalo, eram chamados de "cria" pelo influenciador. Ainda segundo o MP, o influencer apreendia os celulares das vítimas para garantir que apenas o seu perfil nas redes sociais fizesse postagens, estratégia que concentrava a audiência em suas plataformas.

Pelo Código Penal brasileiro, caracteriza-se como tráfico de pessoas quando a vítima é aliciada, comprada ou acolhida por outra pessoa, com propósitos que podem incluir remoção de órgãos, servidão, submissão a trabalho análogo à escravidão, adoção ilegal ou exploração sexual.

Denúncia feita por Felca

O tema da adultização entre crianças e adolescentes nas redes sociais ganhou força depois que o influenciador digital Felca publicou, no último dia 6, um vídeo com denúncias após observar o crescimento desse tipo de conteúdo nas redes sociais - um assunto, segundo ele, "pouco falado por quem tem alcance". Felca tem expressiva presença nas redes sociais, contando atualmente com 17,7 milhões de seguidores no Instagram, 8,45 milhões no YouTube e 870 mil na rede X (ex-Twitter).

Após a publicação do vídeo, o assunto também entrou em discussão entre parlamentares e autoridades, que, pressionados a reagir diante de um tema tão importante, prometem definir com urgência uma proposta de regulamentação das redes sociais. Em 50 minutos, o youtuber mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar conteúdos com menores para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes. O vídeo tem mais de 43 milhões de visualizações.

As denúncias apresentadas por Felca apontaram que o influenciador Hytalo dos Santos sexualiza os conteúdos envolvendo os menores, publicados nas redes, além de manter uma convivência apontada como imprópria com os adolescentes em sua casa.

