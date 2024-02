Estudantes comemoram aprovação no Sisu, mas festa termina em desapontamento após erro do MEC

Estudantes que inicialmente comemoraram suas aprovações no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) descobriram que estavam fora da lista oficial de classificados. A causa? Uma lista incorreta divulgada prematuramente pelo Ministério da Educação (MEC), gerando confusão e desânimo entre os candidatos.

Fontes ligadas ao MEC relataram ao portal G1 que as primeiras listas de aprovados do Sisu, divulgadas em 30 de janeiro de 2024, estavam erradas porque ainda estavam sendo processadas internamente para garantir a aplicação correta das regras de cotas. No entanto, o site do Sisu começou a exibir as classificações prematuramente.

Depois de aproximadamente 25 minutos, a página com as informações errôneas foi tirada do ar. No dia seguinte, os resultados definitivos e corretos foram divulgados. Para alguns alunos que já haviam comemorado a aprovação na universidade, a realidade era um pouco diferente - eles estavam fora da lista de classificados.

O MEC admitiu publicamente que houve "uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados" e afirmou que o episódio está sendo rigorosamente investigado.

Confusão ocorreu entre cotas e ampla concorrência

Em 2024, o Sisu implementou um novo critério na distribuição de vagas. Todos os candidatos, incluindo cotistas, concorreram primeiramente às vagas de ampla concorrência. Aqueles que não se classificaram passaram a ser considerados para as vagas de políticas afirmativas.

A nova estratégia categoriza os cotistas em uma "escadinha" de tipos de cotas, com o sistema analisando uma nova categoria de cotas a cada vez, modificando a lista de aprovados e remanejando os candidatos. O erro ocorreu quando o MEC divulgou a lista de classificados no meio desse processo, antes de chegar ao último "degrau".

Estudantes relatam frustação

As consequências desse erro foram sentidas pelos estudantes. Emanuely Varjão, de 21 anos, de Camaçari (BA), foi aprovada em medicina, mas em uma categoria diferente da qual se inscreveu.

"Eu fiquei sem entender nada", disse Emanuely. "Na cota em que me inscrevi, de baixa renda, eu passaria em 1º lugar. Mas me aprovaram em 19º na modalidade independentemente da renda'".

A frustração foi similar para Khauany Freitas, de 18 anos, que entrou no site do Sisu e viu a mensagem que tanto sonhava: "Parabéns, você foi selecionada na chamada regular". No entanto, ela "perdeu" a vaga no dia seguinte devido ao erro do MEC.

"O site mostrou que eu não tinha passado na faculdade. Fiquei muito frustrada, tive uma crise de ansiedade e só consegui controlar por meio de remédios", contou.

Resultados não serão modificados

Em resposta à confusão, o MEC afirmou que o sistema é seguro e que os resultados oficiais não serão modificados. No entanto, segundo os estudantes, a frustração por acreditarem terem sido aprovados permanece. Com o prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera até 7 de fevereiro, muitos desses alunos estão aguardando o desenrolar do processo seletivo.