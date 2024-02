MEC admite ter divulgado indevidamente resultados provisórios do Sisu

O Ministério da Educação confirmou nesta sexta-feira (2) que houve divulgação indevida de resultados provisórios do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na manhã da última terça (30). Segundo a pasta, os dados ficaram disponíveis por 25 minutos e o erro está sendo apurado. As informações foram divulgadas pela Folha de São Paulo.

A consulta dos resultados dos aprovados no Sisu estava marcada para manhã de terça, mas o ministério anunciou que devido a "problemas técnicos no sistema" a divulgação teve que ser adiada. Alguns candidatos, no entanto, conseguiram acessar a página e viram que tinham sido aprovados nas universidades às quais se candidataram.

Logo depois, o sistema saiu do ar. Na tarde de quarta-feira (31), quando o MEC conseguiu disponibilizar todos os resultados, parte dos candidatos, que viu a informação de que tinham sido aprovados, descobriu que não conseguiu a vaga na universidade que havia selecionado.

"O que houve foi uma divulgação indevida de resultados provisórios, ainda não homologados, durante 25 minutos da manhã do dia 30 de janeiro. A ocorrência está sendo rigorosamente apurada", explicou o MEC em nota.

O ministério ainda afirmou que "o sistema é seguro e os resultados oficiais não serão modificados". As matrículas dos candidatos aprovados começam nesta sexta-feira e vão até o dia 7 de fevereiro.

O Sisu oferece vagas em universidades federais a partir da prova do Enem. Ao todo neste ano, mais de 2 milhões de estudantes disputam 264 mil vagas em 6.827 cursos de graduação nas instituições publicas participantes do Sisu.