MEC adia resultado do Sisu após falha na plataforma

O Ministério da Educação adiou a divulgação do resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para quarta-feira (31), devido a problemas na plataforma.

O resultado deveria ser divulgado hoje (20), às 18h30, no entanto, o Ministério da Educação anunciou o adiamento argumentando que a plataforma enfrentou instabilidade. Nas redes sociais, diversos estudantes reclamaram dos problemas. Não há previsão do horário para divulgação.

Em nota, o MEC afirmou ter enfrentado problemas. "A Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do MEC, área responsável pela operacionalização do Sistema de Seleção Unificada, identificou problemas técnicos no sistema e reiniciou os protocolos de homologação, adiando a divulgação dos resultados definitivos do Sisu 2024 para esta quarta-feira, 31, em horário a ser divulgado", informou a nota.

A plataforma do Sisu reúne vagas em centenas de instituições públicas de ensino superior em todo o país e utiliza como base a nota obtida pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os candidatos selecionados terão entre os dias 1º e 7 de fevereiro para fazer a matrícula na instituição de ensino escolhida.

Como ver o resultado do Sisu

1) Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

2) Faça login com o cadastro do portal gov.br

3) Escolha a opção “resultado da chamada regular”