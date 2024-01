Ufra oferta 1.135 vagas em 42 cursos no processo seletivo deste ano; inscrições seguem até quinta

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) segue com inscrições abertas para o processo seletivo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até quinta-feira (25). No total, são 1.135 vagas em cursos de graduação para esta edição das seletivas. As vagas serão distribuídas em 42 cursos nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso a Educação Superior.

Para se inscrever o candidato deverá ter feito o Enem 2023 e não ter zerado a prova de redação. O candidato também não deve ter realizado o exame como treineiro (candidato que não concluiu o Ensino Médio, mas realizou a prova para autoavaliação). Neste ano, o Sisu terá mudança em relação a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012).

Todos os candidatos inscritos nessa modalidade serão classificados conforme o seu desempenho no Enem 2023 e concorrerão primeiramente as vagas de ampla concorrência, senão classificados, irão concorrer as vagas destinadas a Lei de Cotas conforme o seu perfil socioeconômico. Das 1.135 vagas ofertadas este ano, 420 serão para ampla concorrência, 709 destinadas as cotas e 6 vagas serão para ações afirmativas da universidade. Para saber a divisão das vagas para cada curso é necessário acessar o termo de adesão ao Sisu.

Bônus regional e vagas para candidatos surdos

Em 2024, a Ufra continuará adotando como ação afirmativa o bônus de 10% na média final do Enem, destinada aos candidatos inscritos para os cursos dos campi do interior. O bônus se aplica exclusivamente aos cursos ofertados nos campi de Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu. Para obter a bonificação, o candidato deverá ter concluído o ensino médio no Pará e residir no estado, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba. A Ufra também terá reserva de vagas para candidatos autodeclarados surdos no curso de Letras-Libras no campus Belém.

Vagas de Letras-Libras serão ofertadas somente no Sisu

Em 2023, a Ufra voltou a realizar o Processo Seletivo Próprio (Prosel) e dividiu o número total de vagas da universidade entre o Sisu e o Prosel. No entanto, neste ano, exclusivamente para o curso de Letras-Libras, campus Belém, todas as 30 vagas serão ofertadas no Sisu, como esclareceu a universidade. Somente em caso de vagas não preenchidas no Sisu, estas serão ofertadas no Prosel.

Cronograma

22 a 25/01: Inscrições

30/01: Resultado da chamada regular

1º a 7/02: Matriculas dos aprovados na chamada regular

30/01 a 7/02: Manifestação de interesse em participar da lista de espera