Listão da Ufra 2024: aprovados pelo Sisu poderão realizar matrícula a partir desta sexta-feira

Os candidatos aprovados na Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 poderão realizar a matrícula a partir desta sexta-feira (2).O processo segue até a próxima quarta-feira (7). O listão dos classificados foi divulgado na noite da última quarta-feira (31 de janeiro). Neste ano, 43.465 pessoas se inscreveram para concorrer a 1.135 vagas em 42 cursos no processo seletivo O candidato pode conferir o resultado no site do Sisu, por meio do acesso único do Governo Federal, e o listão completo no site da Pró-Reitoria de Ensino (Proen).

A matrícula será feita de forma online pelo e-mail habilita.digeps@ufra.edu.br. O candidato deve digitalizar todos os documentos em um único arquivo em formato de PDF. A documentação necessária está no edital de matrícula na página da Proen. O resultado, que anteriormente seria publicado no dia 30 de janeiro, foi adiado devido a problemas técnicos no sistema, como informou em nota o Ministério da Educação (MEC).

O início das aulas para o semestre letivo 2024.1, segundo o Calendário Acadêmico da Ufra, será no dia 20 de maio tanto para os calouros do Sisu quanto para os do Prosel. Na seleção deste ano, o curso de Pedagogia foi o mais concorrido no Sisu-Ufra 2024, com 198,3 candidatos por vaga, seguido de Ciências Biológicas (130,2 candidatos/vaga), Sistema de Informação (120,48 candidatos/vaga), Computação (118,72 candidatos/vaga) e Medicina Veterinária (112,92 candidatos/vaga). Todos os cursos são do campus Belém.

Primeiros colocados

Dentre as 10 maiores notas gerais, 08 são do curso de Enfermagem do campus Parauapebas, 02 do curso de Agronomia (um de Capanema e outro de Paragominas). Confira os nomes:

1º - Alan Cassius Sanches Pantoja - Enfermagem/Parauapebas

2º - Marcos Victor dos Praseres Teles - Enfermagem/Parauapebas

3º - Eduardo Rodrigues de Lima - Agronomia/Capanema

4º - Josue Calebe Sales da Silva - Enfermagem/Parauapebas

5º - Nathaly Rosa de Castro Rocha - Enfermagem/Parauapebas

6º - Emily Pompeu Pinheiro - Enfermagem/Parauapebas

7º - Maria Eduarda Franco Vigatto - Agronomia/Paragominas

8º - Jullyanna Vithoria Carvalho Silva - Enfermagem/Parauapebas

9º - Luciana Maria Correa Lima - Enfermagem/Parauapebas

10º - Lucas Matheus Almeida de Sousa - Enfermagem/Parauapebas

Lista de espera

O candidato que não foi selecionado na chamada regular, deve manifestar interesse em participar da lista de espera na plataforma do Sisu no período de 31 de janeiro até 7 de fevereiro de 2024 e só poderá escolher dentre os cursos que optou por concorrer em sua inscrição no Sisu. O edital de lista de espera será publicado no site da Pró-reitoria de Ensino no dia 16 de fevereiro. A convocação ainda não tem data definida.

Nova oportunidade

Caso não tenha sido convocado no Sisu, o candidato ainda terá mais uma chance de ingressar na Rural, dessa vez por meio do Processo Seletivo Próprio (Prosel) da Ufra, que ofertará 1.105 vagas para 42 cursos, além de possíveis vagas não preenchidas no Sisu que serão incorporadas ao Prosel. O edital será divulgado em março, após ser finalizado todo o processo do Sisu.

Serviço

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024

Divulgação do Listão dos aprovados: 1º de fevereiro

Habilitação de matrícula: de 2 a 7 fevereiro

Manifestação de interesse na lista de espera: até 7 de fevereiro