Listão Unifesspa 2024: aprovados pelo Sisu podem realizar matrícula a partir desta sexta-feira

Os candidatos aprovados na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 podem realizar a matrícula a partir desta sexta-feira (2).O processo segue até a próxima terça-feira (6). O listão dos classificados foi divulgado na noite da última quarta-feira (31 de janeiro). Foram ofertadas 1.360 vagas, distribuídas da seguinte forma: campus de Marabá (900), campus de Rondon do Pará (120), campus de São Félix do Xingu (90), campus de Santana do Araguaia (100) e campus de Xinguara (150).

A lista de aprovados pode ser consultada no site da Unifesspa.

Como se habilitar

Os candidatos aprovados na chamada regular nos cursos da Unifesspa, deverão realizar a habilitação institucional, de forma integralmente on-line, seguindo o cronograma divulgado pelo Centro de Registro e Controle Acadêmica (CRCA) da Unifesspa.

A habilitação acadêmica, via internet, com upload dos documentos começou às 09h do dia 02 de fevereiro e encerrará às 18h do dia 06 de fevereiro de 2023. O processo inicia com o preenchimento do Cadastro Online de Calouros (COC), no endereço eletrônico https://coc.unifesspa.edu.br, seguido do envio dos documentos necessários - de acordo com a modalidade de ingresso escolhida pelo candidato - por meio do sistema Udocs.

Para conferir o edital de convocação, com os nomes dos classificados e todas as informações sobre documentos e procedimentos da habilitação, acesse aqui!

Importante frisar que somente a habilitação garante a ocupação da vaga pelo candidato classificado. Por isso, é importante que os estudantes leiam os editais com muita atenção, observem os documentos comprobatórios necessários para cada modalidade de ingresso para a entrega da documentação no prazo determinado.

Confira aqui e confira a documentação e os procedimentos para Habilitação.

Lista de espera

Aqueles candidatos que não foram selecionados na chamada regular podem manifestar interesse em participar da lista de espera do Sisu, até o dia 7 de fevereiro, no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Após isso, os candidatos interessados em permanecer na lista de espera da Unifesspa, devem aguardar a divulgação da abertura deste processo e depois, manifestar interesse neste endereço eletrônico coc.unifesspa.edu.br/.

Todas as informações sobre Sisu na Unifesspa estão disponíveis na página: www.unifesspa.edu.br/sisu-unifesspa

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)