Unifesspa lança primeira Tabela de Recursos e Usos produzida no Pará

A parceria entre a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), por meio do Laboratório de Contas Regionais da Amazônia (Lacam), resultou no desenvolvimento da primeira Tabela de Recursos de Usos (TRU) da economia paraense. Essa é uma ferramenta que reúne dados importantes sobre a dinâmica econômica do Estado e que podem, inclusive, balizar a tomada de decisões e criação de políticas públicas capazes de potencializar o desenvolvimento de cada setor.

O lançamento do estudo foi realizado hoje (22), no auditório da Unifesspa, em cerimônia que contou com representantes da Fapespa, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), além de professores e alunos da própria Universidade. A TRU foi desenvolvida a partir da sistematização de informações econômicas, administrativas e fiscais, fornecidas pela Sefa e que permitem analisar a estrutura produtiva de todo o Pará.

"Esse é um instrumento do que nós chamamos de macroeconomia e apresenta as informações de tudo o que é ofertado no Estado, que são os recursos, e tudo sobre o que é demandado, o que é consumido, que são os usos", explicou o professor Giliad Sousa Silva, coordenador do Lacam. "Com esse instrumento, você pode ver o PIB a partir de três óticas: a oferta, demanda e renda".

A quantidade e os detalhes das informações fornecidas pela TRU, a tornam o instrumento mais importante para estimar as variáveis econômicas em um nível agregado. Entre as informações mais relevantes identificadas na elaboração da TRU, está a de que mais de 70% dos produtos da indústria de transformação que são ofertados no Pará, vêm de fora. Ou seja, o estado do Pará é responsável pela produção de menos de 30% do que é ofertado.

"A TRU é uma iniciativa inovadora que consegue dar ao gestor a visibilidade da questão de uso, demandas e preços por região. É onde o gestor conseuge identificar a necessidade de um determinado produto, como ele está circulando naquela região, de que forma ele está entrando ou saindo do Estado, com um olhar econômico, político que vai nortear medidas de incentivo e políticas públicas que podem melhorar a economia de uma forma geral", Atiliana Dias, diretora de Estudos e Estatísticas da Fapespa.

"Esse é um trabalho vai nos permitir ter uma visão mais completa das atividades econômicas de todo o Estado e como elas se relacionam. Isso contribui para a Sefa dimensionar também capacidades contributivas de cada segmento econômico do Estado", Bernardo Janot de Mattos, coordenador da Célula de Informações Econômicas e Fiscais, ligada à Diretoria de Arrecadação da Sefa. A íntegra da nota técnica com todos os dados da TRU está disponível no site lacam.unifesspa.edu.br na internet.