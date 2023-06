Unifesspa chega aos 10 anos sendo fonte de conhecimento científico no interior

Neste 5 de junho, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) celebra 10 anos de criação com uma extensa programação que tem desdobramentos em todos os campi da instituição. Nascida do desmembramento do campus da Universidade Federal do Pará (UFPA), em Marabá, a Unifesspa se tornou o que hoje é um centro de produção de conhecimento científico, que desenvolve um programa público completo de ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, a comunidade acadêmica vinculada à universidade passa dos 7 mil alunos.

Para o reitor, prof. Francisco Ribeiro, a universidade cumpre um papel importante, pois também promove cultura, presta serviços e contribui diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população. “Precisamos comemorar isso e o faremos porque a Unifesspa é uma conquista da comunidade. A universidade é de todos e todas. É dos quilombolas, é dos indígenas, é dos ribeirinhos, é de todos e todas que constroem uma história exitosa. Para isso, desde o ano passado, temos uma comissão que reuniu representantes das nossas unidades acadêmicas e administrativas para pensar essa programação. E a marca dela é justamente nossa proximidade com a população”, disse o professor.

PROGRAMAÇÃO

Nesta segunda-feira (5), as comemorações pelo aniversário da instituição vão proporcionar um pôr-do-sol cultural, que contará com apresentações do coral Unifesspa, da banda 5 Faces e da quadrilha Balão de Chita. Amanhã (6), uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Marabá vai homenagear a Unifesspa. Durante todo este mês de junho, a universidade também realiza outras edições do pôr-do-sol cultural, feira de adoção de animais e bazar solidário do projeto MaraBichos. Além disso, haverá ações sociais de saúde e qualidade de vida à população, feira dos Povos do Campo e uma edição especial do programa “Unifesspa de Portas Abertas". Uma sessão solene conjunta, em Brasília, em homenagem a primeira década da Unifesspa e da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que também chegam aos dez anos.

Em Rondon do Pará, a celebração será dia 9 de junho com café da manhã, oferta de vacinas e testes rápidos, vendas de produtos artesanais, abraço coletivo, evento multicultural com a participação de indígenas, quilombolas, camponeses e comunidade acadêmica, inauguração da arena de vôlei do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), torneios de vôlei e tênis de mesa, além do festival junino.

Entre 12 a 17 de junho, o campus de Santana do Araguaia vai ofertar diversos cursos à comunidade e também promoverá o “III Encontro de Projeto de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto de Engenharia do Araguaia” (EPEPE). Também haverá jogos universitários, visita de campo e o 2º Arraiá Universitário do IEA.