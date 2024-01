Sisu 2024: Com mais de 1.300 vagas, Unifesspa publica edital para ingresso na instituição

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) publicou o edital para ingresso nas vagas dos cursos de graduação da instituição, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), destinado aos candidatos inscritos no SISU 2024.1, com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente ao ano de 2023.

Ao todo serão ofertadas 1360 vagas, distribuídas da seguinte forma: Campus de Marabá (900), Campus de Rondon do Pará (120), Campus de São Félix do Xingu (90), Campus de Santana do Araguaia (100) e Campus de Xinguara (150).

VEJA MAIS

O edital prevê que os candidatos que cursaram pelo menos um ano do ensino médio nos municípios que integram as regiões de influência das cidades nas quais estão implantados os Campi da Unifesspa, será atribuída 20% (vinte por cento) de bônus sobre a nota do Enem 2023, na modalidade de Ampla Concorrência.

Ainda de acordo com o edital, as vagas eventualmente não ocupadas ao fim da 1ª chamada serão preenchidas mediante utilização da lista de espera disponibilizada pelo SISU 2024.1 e posterior consulta de manifestação de interesse.

Para constar na lista de espera, o candidato deverá, obrigatoriamente, confirmar sua inscrição na lista de espera no portal do SISU e, posteriormente, manifestar seu interesse na vaga da Unifesspa através do endereço eletrônico Cadastro On-line 2024, que ainda será divulgado, durante o período especificado no cronograma de inscrição, seleção e cadastramento dos candidatos definido pelo SISU/MEC e Unifesspa, respectivamente.

Cursos

Marabá

No campus de Marabá, a Unifesspa ofertará vagas para os seguintes cursos: Física (Licenciatura), Matemática (Licenciatura), Ciências Naturais (Licenciatura), Química (Licenciatura), Ciências Sociais (Licenciatura), Ciências Sociais (Bacharelado), Geografia (Bacharelado), História (Licenciatura), Pedagogia (Licenciatura), Direito (Bacharelado), Ciências Econômicas (Bacharelado), Agronomia (Bacharelado), Ciências Biológicas (Bacharelado), Saúde Coletiva (Bacharelado), Geologia (Bacharelado), Engenharia de Materiais (Bacharelado), Engenharia de Minas e Meio Ambiente (Bacharelado), Engenharia da Computação (Bacharelado), Engenharia Elétrica (Bacharelado), Engenharia Química (Bacharelado), Engenharia Mecânica (Bacharelado), Engenharia Civil (Bacharelado), Letras Português (Licenciatura), Letras Inglês (Licenciatura) e Artes Visuais (Licenciatura).

Rondon do Pará

Em Rondon do Pará, os cursos ofertados são: Administração (Bacharelado), Ciências Contábeis (Bacharelado) e Jornalismo (Bacharelado).

São Félix do Xingu

No campus de São Félix do Xingu, as vagas são para os cursos de: Letras Português (Licenciatura), Ciências Biológicas (Licenciatura) e Engenharia Florestal (Bacharelado).

Xinguara

No Instituto de Estudos do Trópico Úmido, em Xinguara, as vagas ofertadas são para os cursos de: História (Licenciatura), Geografia (Licenciatura), Zootecnia (Bacharelado) e Medicina Veterinária (Bacharelado).

Mais informações - Os candidatos devem ficar atentos ao escolher o curso que irá concorrer a vaga; o turno no qual o curso será ofertado; o número de vagas de ampla concorrência e a reserva por meio de cotas; os pesos e as notas mínimas estabelecidos pelos respectivos cursos da Unifesspa para cada uma das provas do Enem, em cada curso e turno; e a documentação básica para a realização da habilitação dos candidatos selecionados, inclusive aquela necessária à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos pelas Portarias Normativas.

Sobre o SISU - O Sistema de Seleção Unificada (SISU) usa a nota do Enem para selecionar estudantes para vagas em universidades públicas. Os candidatos devem usar as notas da edição de 2023 do exame. Para isso, o candidato não poderá ter zerado na redação nem ter participado da edição como "treineiro".

Confira abaixo o calendário previsto:

Inscrições: 30 de janeiro a 02 de fevereiro de 2024

Resultado da chamada regular: 05 de fevereiro de 2024

Matrícula dos aprovados na chamada regular: 05 a 19 de fevereiro de 2024

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 21 a 23 de fevereiro de 2024

Resultados da lista de espera: a partir de 25 de fevereiro

O cronograma com todas as etapas da seleção será divulgado neste endereço eletrônico.