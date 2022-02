Unifesspa convoca aprovados no Sisu; confira os selecionados

Quem se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2022) já pode conferir a lista com os nomes dos selecionados na primeira chamada regular para o primeiro semestre de 2022, para a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). O resultado foi divulgado na manhã desta terça-feira (22), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na página do programa.

Os selecionados nesta chamada deverão fazer sua Habilitação Institucional junto à Unifesspa a partir das 12h desta quarta-feira (23) até às 18h do dia 2 de março de 2022, seguindo um cronograma estabelecido pelo Centro de Registro e Controle Acadêmico (CRCA).

O processo de Habilitação ocorrerá de forma online e o candidato que não seguir os procedimentos estabelecidos perderá direito à vaga. Os candidatos classificados, em 1ª chamada, deverão acessar o Edital nº 12 – CRCA/Unifesspa, no endereço eletrônico https://crca.unifesspa.edu.br, para obter informações relativas à documentação obrigatória a ser enviada.

De acordo com a Unifespa, os candidatos devem seguir os procedimentos da habilitação acadêmica, via internet, com upload dos documentos necessários à efetivação do vínculo institucional, a fim de tornarem-se aptos à matrícula.

Como funciona a lista de espera?

Já os candidatos que não forem selecionados na chamada regular em nenhuma das suas duas opções de curso poderão se inscrever na lista de espera de um dos cursos escolhidos no ato de inscrição. Esta etapa estará disponível até dia 8 de março, com resultado divulgado a partir do dia 10.

O candidato deve acessar o sistema durante o período especificado no cronograma e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu.

Na lista de espera, a convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino. Assim, é importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à instituição na qual tenha manifestado interesse.

Saiba mais sobre o SiSU

O Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os candidatos com melhor classificação são selecionados, de acordo com suas notas no exame. Nesta edição, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) oferta 1.375 vagas para 40 cursos de graduação, distribuídos em cinco campi: Marabá, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Xinguara. As aulas de quem ingressou pelo Sisu 2022.1 estão previstas para iniciar no dia 11 de julho.

Confira os editais importantes

Edital nº 12/2022-CRCA/Unifesspa - Habilitação ao vínculo Institucional - SiSU 2022.1

Edital nº 14/2022-CRCA/Unifesspa - Convocação dos candidatos classificados no SiSU 2022.1 - 1ª chamada.