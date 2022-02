Saiba como acessar as notas de corte do Sisu 2022

Estão liberadas para consultas as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2022 desde a madrugada desta quarta-feira, 16. O resultado é um balanço parcial do primeiro dia de inscrições, na terça-feira (15), os valores podendo ainda ser alterados até o fim do prazo para cadastro, às 23h59 da sexta-feira (18).

A nota de corte do Sisu é a média no Enem do último candidato classificado dentro do limite de vagas oferecidas em determinado curso.

Para acessar a nota, basta entrar na página do programa, entrar com login e senha e selecionar um curso e modalidade. Em seguida, o candidato também pode ver a posição ocupada entre os candidatos e até alterar a opção de curso.

Cronograma Sisu 1º/2022

Inscrições: 15 a 18/2

Resultado da chamada única: 22/2

Matrícula ou registro acadêmico: 23/2 a 8/3

Interesse em participar da lista de espera: 22/2 a 8/3

Resultados da lista de espera: 10/3