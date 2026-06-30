Equipes brasileiras resgatam dois sobreviventes em escombros de terremoto na Venezuela

Após os tremores que atingiram alguns países na última semana, as equipes brasileiras conseguiram resgatar duas pessoas com vida nos escombros do terremoto da Venezuela, segundo nota divulgada na última segunda-feira (29) pelo Itamaraty. Os profissionais do Brasil foram enviados para ajudar especialistas de outros países a encontrar sobreviventes e eles estão atuando, principalmente, na região costeira de La Guaira.

Segundo informações do Ministério de Relações Exteriores, essa foi uma das regiões mais atingidas pelos tremores que causaram diversos estragos em edifícios e várias mortes, como a da brasileira Vanessa Zacarias da Silva. Até o momento, o governo da Venezuela anunciou que foram confirmadas 1719 mortes nos escombros depois do terremoto que, inclusive, também atingiu alguns estados do norte do Brasil.

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Ajuda humanitária à Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou o envio de ajuda humanitária para a Venezuela, nesta sexta-feira (26), após o forte terremoto que deixou milhares de pessoas desaparecidas e desabrigadas no país vizinho. Desse modo, o envio de equipes e suprimentos foi realizado por meio de um KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou da cidade de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Caracas, na Venezuela.

Os dois voos ocorreram na sexta-feira (26) e no sábado (27), para que os especialistas da Anatel começassem a utilizar equipamentos para localizar sinais de celulares sob escombros e os bombeiros atuassem em operações de busca com cães farejadores e equipamentos especializados. O envio de ajuda humanitária é algo comum que o governo brasileiro faz para países que enfrentam desastres ambientais.

Ao todo, foram enviadas as seguintes equipes e materiais do Brasil à Venezuela:

36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná;

4 técnicos da Defesa Civil Nacional;

4 técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel);

9 toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas;

100 purificadores de água com painel solar;

Equipamentos para a montagem de um hospital de campanha;

Medicamentos e material médico para cirurgias.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)