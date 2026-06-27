Número de mortos após terremoto na Venezuela sobe para 1.430

O número de mortos em decorrência dos terremotos na Venezuela subiu para 1.430 neste sábado (27). A informação foi divulgada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, em pronunciamento na televisão estatal do país vizinho, após os fortes tremores de magnitude 7,2 e 7,5 que atingiram a região na última quarta-feira (24).

De acordo com o líder parlamentar, o desastre também deixou 3.200 feridos e 3.142 pessoas desabrigadas. Desde o abalo inicial, o país já registrou 430 réplicas, sendo o estado de La Guaira a região mais severamente afetada pelas ações sísmicas.

Comunidade internacional envia mais de 1.600 socorristas para buscas

Conforme revelou reportagem da CNN em Espanhol, os esforços de busca e salvamento ganharam o reforço de mais de 1.600 socorristas estrangeiros que desembarcaram na Venezuela neste sábado (27). O vice-ministro venezuelano para a Europa e a América do Norte, Oliver Blanco, informou na rede social X que os profissionais chegaram em 17 voos e que outras 25 aeronaves são esperadas nas próximas 24 horas para prestar apoio.

A presidente interina, Delcy Rodríguez, ressaltou na televisão estatal que equipes vindas de todo o território venezuelano atuam no resgate de sobreviventes que ainda possam estar soterrados. Ela anunciou ainda que outros dez países vão se integrar às operações entre este sábado e o domingo, somando-se a nações como Estados Unidos, México, El Salvador, Suíça, Colômbia, Espanha, Equador, Chile, República Dominicana e Panamá, que já prestam apoio técnico nas áreas afetadas.

Brasil confirma envio de bombeiros e especialistas em telecomunicações

O governo brasileiro também oficializou o envio de ajuda humanitária para a nação vizinha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na quinta-feira (25) ter conversado com Delcy Rodríguez para reafirmar o compromisso do Brasil em auxiliar o país após a crise provocada pelos terremotos na Venezuela.

Em publicação nas redes sociais realizada na sexta-feira (24), Lula confirmou o envio de 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. A comitiva brasileira contará ainda com quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e quatro representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).