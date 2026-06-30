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Namorado é o principal suspeito de matar estudante de Medicina com mais de 100 facadas

Antes do crime, a vítima já havia denunciado o acusado por ameaças e ciúmes excessivos no relacionamento

Victoria Rodrigues
fonte

Os dois eram colegas de turma na faculdade de medicina. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, foi morta com mais de 100 facadas, no último sábado (27), em Barbacena, Minas Gerais. Antes do crime, a vítima já havia denunciado o companheiro Gustavo Dutra Lima, de 25 anos, por diversas ameaças que ele já tinha proferido a ela, o que fez com que ele se tornasse o principal suspeito do caso.

De acordo com a investigação, o boletim de ocorrência teria sido realizado pela própria vítima no dia 21 de fevereiro de 2026, pois, desde essa época, o suspeito já vinha apresentando comportamentos estranhos. No documento, consta que os dois eram colegas de turma da mesma faculdade de medicina e Letícia revelou que sofria ameaças do namorado devido a ele apresentar ciúmes excessivos no relacionamento.

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O crime ocorreu na tarde de domingo (14), no bairro Jardim América

O suspeito já tinha outras passagens pela Polícia Civil

Segundo informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o nome do suspeito está relacionado a outras passagens pela polícia, como: perturbação da ordem, difamação e posse de drogas para consumo próprio. No entanto, a motivação para o possível crime de feminicídio ainda não foi revelada e a Polícia Civil informou que outras informações não serão divulgadas para preservar a investigação.

Após a determinação de Gustavo Dutra Lima como o principal suspeito do assassinato de Letícia Rodrigues, o acusado foi preso na manhã deste domingo (28), em Bom Jardim de Minas, uma cidade localizada a 180 quilômetros de Barbacena (MG). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o suspeito está detido no presídio de São João del Rei, mas a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Últimas homenagens à Letícia Rodrigues

Os amigos e familiares da estudante lamentaram a morte da jovem e prestaram homenagens à vítima nas redes sociais, que havia apresentado o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em 2025 e foi descrita como uma mulher doce, educada e mãe e filha muito dedicada em seus afazeres. O corpo de Letícia foi sepultado na segunda-feira (29), no Cemitério Parque Repouso da Saudade, em Barbacena (MG).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

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