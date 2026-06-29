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Bombeiros retiram anel preso em dedo de gestante e fazem alerta sobre o que fazer nesses casos; veja

Os profissionais explicaram que situações como essa exigem rapidez no atendimento para preservar a integridade do membro

Victoria Rodrigues
fonte

Os bombeiros conseguiram retirar o anel com segurança. (Foto: Reprodução/ Instagram @bombeirosanapolis)

Um vídeo do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) viralizou após os profissionais atenderem uma ocorrência de uma mulher gestante que estava com um anel preso do dedo, na última terça-feira (23), em Anápolis. O episódio chamou a atenção dos seguidores que ficaram preocupados com a situação, mas logo passaram a ficar aliviados ao saber que tudo terminou bem e com a família feliz.

De acordo com informações da corporação, os familiares procuraram ajuda no quartel após o acessório ficar preso e provocar desconforto e inchaço na mão da gestante. Foi então que, para conseguir retirar o anel com segurança e sem machucar a mulher, os bombeiros utilizaram técnicas e equipamentos especializados para cortar o anel e, desse modo, poder preservar a integridade do dedo.

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Alerta dos bombeiros

Com a gravidade do episódio, o corpo de bombeiros decidiu dar visibilidade ao caso para alertar a população sobre a forma em que se deve agir se o seu dedo ficar preso por algum anel. No vídeo, eles disseram que situações como essa exigem rapidez no atendimento, porque quanto mais o tempo passa, mais o local incha, o que pode dificultar ainda mais a retirada do objeto e comprometer a circulação sanguínea do dedo.

Nos comentários, muitas pessoas elogiaram a calma e a versatilidade dos bombeiros para atender esse tipo de ocorrência. "O bombeiro tem que ser muito mil e uma habilidades", disse uma usuária do Instagram. "São verdadeiros heróis, atendem a necessidade do momento com conhecimento e técnica", destacou outra seguidora do perfil. "Aí é diferenciado. Técnica com tática", comentou uma terceira.

Confira algumas dicas para fazer se o anel ficar preso em seu dedo:

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, é necessário seguir as seguintes recomendações:

  • Primeiro, retire todos os outros acessórios da mão;
  • Se o dedo começar a inchar, evite puxar com força;
  • Procure uma unidade do Corpo de Bombeiros o mais rápido possível;
  • Entre em contato pelo número (91) 3257-3980 - Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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