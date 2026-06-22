Homem é condenado a pagar R$ 10 mil ao Flamengo após vender anel falsificado com a marca do clube O vendedor foi proibido de produzir, vender e manter em estoque produtos sem o licenciamento da marca Flamengo Victoria Rodrigues 22.06.26 15h14 O acusado foi proibido de vender produtos sem o licenciamento do Flamengo. (Foto: Luis Acosta/ AFP) A Justiça de Brasília condenou o dono de um site, por meio de uma decisão publicada na última segunda-feira (15), a pagar a indenização de R$ 10 mil por danos morais ao clube do Flamengo. A resolução foi decidida pela juíza Ana Beatriz Brusco, da 9ª Vara Cível (DF), devido à constatação de que o homem havia realizado a venda de um anel masculino falsificado a uma pessoa, com a marca do time e sem autorização comercial. De acordo com informações da coluna Grande Angular, das jornalistas Lilian Tahan e Isadora Teixeira, do portal Metrópoles, o Flamengo encontrou o site com os produtos do time, mas não havia dado o direito ao dono para reproduzir os itens. No processo judicial, a instituição esportiva alegou que a “comercialização do produto estava com uso da marca, símbolo e características de propriedade exclusiva do time”. VEJA MAIS Hospital é condenado a pagar R$ 175 mil após bebê cair no chão durante parto; entenda o caso O valor total da indenização será divida entre R$ 75 mil para o bebê e R$ 50 mil para cada um dos pais Homem é condenado após matar namorada grávida de 16 anos a facadas Além da pena de 28 anos, o criminoso ainda terá que pagar uma indenização de R$ 150 mil à família da vítima Mulher será indenizada após colega de trabalho criar figurinha com o seu rosto e espalhar na web Na maioria dos eletrônicos, as figurinhas estavam na aba de “usados com frequência” dos aplicativos de mensagem O homem retirou o anel do site de vendas Após ser notificado pela Justiça, o homem disse que “promoveu a imediata retirada do produto do ambiente virtual, evidenciando postura colaborativa e alinhada aos deveres anexos da boa-fé objetiva”. Contudo, a magistrada explicou que apenas a simples retirada do produto do site não apagava a venda que ele já havia realizado do anel, por isso o único caminho possível era "reconhecer a procedência do pedido autoral". Com isso, ele foi proibido de vender produtos com a marca e ainda foi condenado a pagar R$ 10 mil de indenização. "[Esse valor] guarda proporcionalidade e razoabilidade ao gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto”, concluiu a juíza. (Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave homem condenação flamengo valor anel falsificado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Acesse Fight Series anuncia primeira edição e projeto de desenvolvimento para atletas amadores 23.06.26 11h41 Carlos Ferreira Confronto dos mais queridos da Série C 23.06.26 10h58 futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol CBF divulga detalhes de mais seis rodadas do Brasileirão; confira os jogos do Remo Campeonato retorna antes do fim da Copa do Mundo; Leão Azul volta a campo no dia 23 de julho 23.06.26 10h17 FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada da Copa do Brasil; veja quando será Remo x Santos Leão Azul terá pela frente o Santos, de Neymar, em um confronto que vale R$4 milhões 22.06.26 21h23 FUTEBOL Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha já jogou com atacante do Remo em Portugal Goleiro da Seleção de Cabo Verde já atuou ao lado de atacante do Remo, quando estiveram no Gil Vicente 22.06.26 16h14 FUTEBOL Haaland brilha, Noruega vence Senegal e se classifica na Copa do Mundo Equipe europeia chega aos seis pontos no Grupo I da Copa do Mundo e decide a primeira colocação contra os franceses na última rodada 22.06.26 23h13