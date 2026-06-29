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Michelle Bolsonaro deixa de seguir enteados nas redes sociais em meio a crise familiar

A movimentação ocorre cerca de uma semana após Michelle publicar um vídeo em que afirmou ter sido desrespeitada por Flávio Bolsonaro

O Liberal
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Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (Foto: Isac Nóbrega / PR)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deixou de seguir nas redes sociais os enteados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan (PL-SC), em meio a uma crise familiar que já vem há dias. A movimentação ocorre cerca de uma semana após Michelle publicar um vídeo em que afirmou ter sido humilhada, desrespeitada e maltratada pelo senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, durante uma conversa por telefone sobre articulações do PL no Ceará.

Apesar disso, Michelle e Flávio ainda se seguem nas redes sociais. Já Eduardo e Carlos continuam seguindo a ex-primeira-dama. Jair Renan, por sua vez, retribuiu o gesto e também deixou de segui-la.

Em vídeo publicado nas redes sociais na última quarta-feira (24), Michelle afirmou ter sido desrespeitada por Flávio Bolsonaro durante a conversa, após se posicionar contra uma articulação de lideranças do PL cearense envolvendo uma possível composição com Ciro Gomes (PSDB) já no primeiro turno da disputa estadual.

Segundo ela, Flávio teria sido ríspido e dito que ela deveria ficar fora das decisões do partido, além de afirmar que ela não teria experiência política suficiente.

“Ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para dizer o que me disse, teria sido melhor que não tivesse ligado. Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, respondi que tudo bem.”

Após a repercussão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro se manifestou de forma indireta nas redes sociais, ao republicar a fala de um analista político sobre o episódio. O texto destacava que Flávio teria adotado uma postura mais moderada na conversa.

Sem citar nomes, Michelle afirmou posteriormente, em novo vídeo, que estaria sendo alvo de ataques coordenados nas redes sociais, atribuídos por ela a um grupo no exterior.

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