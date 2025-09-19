Capa Jornal Amazônia
Kid Bengala põe anel no dedo e pede atriz pornô em casamento: ‘grande também no amor’

Aos 70 anos, Kid Bengala surpreende ao pedir Brida Nunes, de 21, em casamento; anúncio gera repercussão nas redes sociais

Riulen Ropan
fonte

"O começo de uma nova história: a nossa para sempre", escreveu a influenciadora. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Na última quinta-feira (18), o ator e influenciador Kid Bengala, de 70 anos, surpreendeu ao anunciar seu noivado com a modelo e criadora de conteúdo adulto Brida Nunes, de 21 anos. O pedido foi feito de forma inusitada: um outdoor estampado com a foto da jovem, que rapidamente viralizou na internet.

O gesto romântico chamou atenção dos fãs e levantou questionamentos sobre a autenticidade do relacionamento. Nas redes sociais, muitos internautas cogitaram que a cena poderia se tratar de uma estratégia de marketing, já que ambos são figuras conhecidas na produção de conteúdo adulto e em campanhas ousadas online.

Romance ou marketing?

Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e ex-musa do Vasco da Gama, Brida Nunes compartilhou a novidade em seu perfil. A publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "O começo de uma nova história: a nossa para sempre", escreveu a influenciadora, reforçando a ideia de que o noivado é verdadeiro.

Apesar da repercussão positiva entre fãs, parte do público segue desconfiando da veracidade do pedido. A dúvida ganhou força principalmente pelo histórico de Brida Nunes e Kid Bengala, que frequentemente investem em ações polêmicas para atrair engajamento.

Brida Nunes e Kid Bengala nos holofotes

O nome de Brida Nunes voltou a figurar entre os assuntos mais comentados da semana, impulsionado pela polêmica do noivado. Já Kid Bengala, com carreira consolidada no entretenimento adulto, segue ativo nas redes sociais, apostando em parcerias e interações que mantêm seu nome em alta.

Enquanto o casal não confirma oficialmente se o noivado é real ou apenas uma jogada publicitária, a repercussão do anúncio garante destaque para ambos no cenário das celebridades digitais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

