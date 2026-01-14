Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Empresário é condenado pela justiça após matar idoso de 77 anos com 'voadora'

O crime ocorreu na frente do neto da vítima, em junho de 2024

Victoria Rodrigues
fonte

O empresário diz se arrepender de ter cometido o crime. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Após matar um idoso de 77 anos com uma voadora, o empresário Tiago Gomes de Souza foi condenado, nesta quarta-feira (14), a 27 anos de prisão, em regime fechado, pela justiça brasileira. O crime ocorreu na frente do neto da vítima, em junho de 2024, em Santos, no litoral sul de São Paulo (SP).

Na época do acidente, o aposentado Cesar Fine Torresi caminhava pela Rua Pirajá da Silva, no bairro Aparecida, em Santos, junto com o seu neto de 11 anos até os dois decidiram atravessar a via na lateral de um shopping. Enquanto eles atravessavam o sinal que estava fechado, o carro conduzido pelo empresário Tiago Gomes de Souza, de 39 anos, se aproximou em alta velocidade e precisou frear bruscamente para não atingir o avô e o neto.

Após o "quase acidente", o motorista teria ficado irritado e acabou avançando com o veículo em direção às vítimas, foi então que César precisou se segurar no capô para não ser atropelado no meio da rua. Depois desse episódio, as imagens captadas por uma câmera de segurança registraram o momento exato em que Tiago, que estava alterado, correu em direção ao idoso e desferiu um chute frontal no tórax, conhecido como “voadora”. 

VEJA MAIS

image Idoso é atacado ao encontrar ninho de cabas no quintal de casa em Belém
Especialista explica sobre os riscos e orienta como agir em casos de alergia grave

image Idoso é agredido no Terminal Rodoviário de Belém; suspeito foi preso no local
A agressão ocorreu após dois passageiros se esbarraram durante a circulação no terminal

image Idoso é morto a tiros em Uruará; crime pode ter relação com homicídio ocorrido dias antes
O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (8) dentro da casa onde a vítima morava, no km 160 Sul

Primeiros socorros da vítima

Com o forte impacto da queda, o aposentado bateu a cabeça no asfalto e sofreu traumatismo craniano no local. Algumas pessoas que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas enquanto aguardavam a chegada do atendimento, um médico que também estava presente no local prestou os primeiros socorros até a chegada da ambulância.

Ao chegar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, César sofreu três paradas cardíacas e, embora os médicos tivessem realizado diversas tentativas de reanimação, não foi possível salvar a vida do idoso, que morreu horas depois. Em um momento da reconstituição do crime durante as investigações, o empresário Tiago Souza chorou, se jogou no chão, se ajoelhou, pediu desculpas e disse que se arrependeu de ter desferido o golpe em 2024.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

empresário

condenação

justiça

morte

voadora

idoso
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

DESENTENDIMENTO

Vídeo mostra mulher jogando água quente em vizinho no Parque Tremendão, em Goiânia

Ela alegou que agiu assim para impedir que o homem invandisse sua casa

14.01.26 10h25

BRASIL

Salva-vidas morre durante trabalho em parque aquático

A administração do Wet’n Wild informou que o funcionário teve uma “intercorrência” nessa terça-feira (13). Conforme boletim de ocorrência, Guilherme da Guerra Domingos, de 24 anos, se afogou ao buscar a aliança de um turista

14.01.26 11h04

BRASIL

Cunhado de Daniel Vorcaro é preso pela PF na 2ª fase da Operação Compliance Zero

Fabiano Campos Zettel foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos e já foi liberado pela Polícia Federal

14.01.26 9h45

Banco Master

Investigação sobre o Banco Master leva PF a endereços de Daniel Vorcaro e familiares

Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF

14.01.26 8h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda