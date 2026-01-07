Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Idoso é atacado ao encontrar ninho de cabas no quintal de casa em Belém

Especialista explica sobre os riscos e orienta como agir em casos de alergia grave

O Liberal

Um ninho de cabas no quintal de uma residência no bairro da Batista Campos, em Belém, gera insegurança em moradores. O aposentado Luiz Jorge Ferreira, de 68 anos, que vive na rua dos Tamoios, foi atacado pelos insetos ao fazer a limpeza do terreno da própria casa. Nesta quarta-feira (7), em entrevista, ele contou que precisou de atendimento médico devido às lesões no rosto, decorrentes das ferroadas. A médica especialista Vanessa Tavares Pereira explica os riscos e orienta como agir em casos de alergia grave.

Luiz Jorge e a esposa, Márcia Nazareth Cunha Rocha, de 55 anos, foram atacados pelos insetos enquanto realizavam uma limpeza de rotina na casa em que moram. “Dia 29 de dezembro fui atacado fazendo a limpeza na minha laje. Sem querer, eu fui puxar um mato e vieram todas as cabas para cima de mim e da minha esposa”, relatou Luiz Jorge. Segundo ele, o ataque foi repentino e intenso. “Fiquei com o rosto totalmente deformado. Foi uma coisa muito rápida. A gente nem teve tempo de correr”, relembra.

VEJA MAIS

image Família descobre 'fábrica de mel’ gigante em teto de apartamento
A colmeia estava com mais de 40 litros de mel

image Menino de 6 anos morre após ser picado por abelha
Criança estava no sítio de seu avô, para onde foi com a família comemorar o Dia das Crianças, quando levou a picada no pescoço

image Ninho de cabas no quintal de uma residência no bairro da Batista Campos, em Belém, gera insegurança em moradores. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Após o ataque, o aposentado buscou ajuda médica. “Eu fui ao posto de saúde, tomei a medicação antialérgica, tudo na hora, graças a Deus. O médico orientou fazer compressa, fui fazendo e foi reduzindo”, contou. Mesmo assim, o impacto emocional foi grande. “Eu fiquei muito triste, porque pensei que ia passar a virada do ano com o rosto deformado. Ficou totalmente inchado”, diz.

Risco

Luiz Jorge afirma que o perigo permanece, já que o ninho continua no local. “A gente só tá pedindo providência das autoridades porque tem esse ninho de caba aqui perto da nossa casa. Desde o dia 29 de dezembro a gente convive com esse perigo iminente. A qualquer momento, qualquer pessoa pode bater nesse mato e ser atacada. Pode ser uma criança ou um adulto”, afirma.

image Aposentado Luiz Jorge Ferreira, de 68 anos, conta que ficou com o rosto deformado após ataque de cabas. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O morador disse que já solicitou ajuda, mas ainda aguarda uma solução. “A gente tá pedindo que as autoridades, o Corpo de Bombeiros, o município ou o estado se pronunciem para tomar uma decisão. No dia 29 a gente pediu, pediu de novo ontem, dia 6 de janeiro, e até agora nada. Estamos aguardando a resolução dessa situação.”

Ataques

O problema, segundo ele, não é novo. “Em 2019 a gente já teve esse problema com essas cabas. Eu estava limpando aqui atrás, fui tirar o mato e elas entraram todas pela janela. Foi mais difícil, porque atacou eu e a minha esposa”, relembrou. Na época, os ferimentos foram ainda mais graves. “Foi no rosto, foi no corpo. Nela (esposa) foi no corpo todo. Foi mais grave do que agora”, conta Luiz Jorge.

image Sêmen de salmão, fezes de rouxinol e picadas de abelha: Veja a rotina de cuidados das celebridades
Kim Kardashian, Anitta, Jennifer Aniston e até mesmo Tom Cruise são adeptos das técnicas inusitadas para o skincare

image Própolis melhora a imunidade de pessoas com HIV, diz estudo
Pesquisa brasileira revelou que consumir a resina produzida pela abelha pode trazer benefícios para o sistema imunológico infectado pelo vírus

O morador esclarece que não se trata de abelhas, como muitos acham. “Tem que salientar que são cabas. Não é abelha. A abelha é diferente”, explicou. O medo, segundo ele, é que outras pessoas sejam atacadas. “Aqui tem criança, tem escola lá na frente. O perigo não é só pra gente”, alerta.

Cuidados

A médica alergista e imunologista Vanessa Tavares Pereira explica que nem toda picada de inseto causa uma reação grave, mas é fundamental saber identificar os sinais de alerta. “Dentro das alergias aplicadas por insetos, nós temos dois grupos. As mais comuns, como as picadas de mosquito e de formiga, que causam reações locais”, afirmou.

Segundo a médica, essas reações costumam provocar “vermelhidão, nódulo, inchaço no local e muita coceira”. Apesar de incômodas, elas não costumam oferecer risco à vida. “São reações muito chatas, dolorosas, podem até deixar cicatriz, mas não geram danos mais graves como choque anafilático.”

Alerta

No entanto, a especialista alerta que algumas picadas podem evoluir para quadros severos. “Nós temos alergias a insetos como vespa, marimbondo, abelha e cabas, que podem gerar reações graves, como a anafilaxia”, aponta. De acordo com Vanessa, os primeiros sintomas surgem rapidamente. “As reações são muito imediatas. Podem começar com edema local, urticária pelo corpo, inchaço nos olhos e nos lábios, até evoluir para o choque anafilático.”

Diante desses sinais, a orientação é buscar ajuda médica. “Quando esses sintomas surgirem, a pessoa deve imediatamente procurar um pronto atendimento. É uma urgência, porque o risco de vida é muito grande”, destacou. Após o atendimento emergencial, a médica reforça a importância do acompanhamento especializado. “Depois que a reação for sanada, deve-se procurar um alergista para identificar qual foi o inseto e orientar o tratamento adequado.”

Reações alérgicas

A especialista explica que nem sempre a reação aparece na primeira exposição. “É verdade que a pessoa pode não ter alergia na primeira picada e desenvolver uma reação grave na segunda ou terceira vez. Isso pode acontecer a qualquer momento”, afirmou.

Vanessa também esclarece que o local da picada não altera a gravidade. “Independentemente da parte do corpo, a reação é sistêmica. Isso é muito importante para as pessoas entenderem.” Sobre o tempo de manifestação, ela afirma que “os dados da literatura mostram que pode ser imediato ou aparecer em até duas horas”.

Tratamento

Para pacientes diagnosticados, existe tratamento. “Há a imunoterapia, que são vacinas específicas para alergias a caba, vespa, marimbondo e abelha. É um tratamento altamente específico, feito por profissionais preparados, que reduz o risco de reações severas.”

Outro ponto essencial é o chamado plano de ação. “Esse plano orienta exatamente o que fazer diante de cada tipo de reação. Em casos graves, a caneta de adrenalina autoinjetável é fundamental para preservar a vida até a chegada ao hospital”, explicou. A médica ressaltou que o paciente precisa ser treinado para usar corretamente o medicamento.

Durante uma crise, a orientação é manter a pessoa deitada. “Preferencialmente deitada, com aplicação da adrenalina no músculo da coxa. Pode ser feita por cima da roupa. Elevar as pernas ajuda no retorno do sangue para o coração”, concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ninho de cabas

alergias
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

SURPREENDENTE

Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

05.01.26 18h27

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda