Sêmen de salmão, fezes de rouxinol e picadas de abelha: Veja a rotina de cuidados das celebridades

O influenciador Carlinhos Maia surpreendeu a web nesta semana após revelar o segredo para manter a beleza e o rejuvenescimento da pele. No Instagram, ele publicou um vídeo enquanto passava por um procedimento facial com esperma de salmão, uma tecnologia regenerativa.

Mas, além dele, outras celebridades fizeram procedimentos ainda mais inusitados. Fezes de rouxinol, picadas de abelha e até mesmo o próprio sangue, estão na lista. Confira abaixo!

Sêmen de Salmão

Jennifer Aniston também já fez o mesmo tratamento. "Primeiro, eu perguntei: 'É sério? Como vocês tiram o esperma do salmão?'", relembrou a atriz em entrevista ao Wall Street Journal no ano passado. Ela diz que não sentiu muita diferença na pele após o tratamento.

'Lifting de Vampiro' com sangue

A cantora Anitta realiza um procedimento conhecido como “lifting de vampiro”, com aplicação de plasma rico em plaquetas no rosto — o mesmo procedimento já foi feito por outras famosas como Angelina Jolie e Kim Kardashian.

Picadas de Abelha

Gwyneth Paltrow já fez um tratamento com picadas de abelha. "Eu estou disposta a fazer qualquer coisa. Já fui picada por abelhas. É um tratamento milenar chamado apiterapia. As pessoas usam para se livrar de inflamação e cicatrizes. É muito incrível, se você pesquisar. Mas, cara, é doloroso", disse em entrevista ao The New York Times.

Fezes de Rouxinol

Victoria Beckham, Harry Styles e Tom Cruise já foram adeptos de procedimentos que incluem uma máscara com fezes de rouxinol para afastar as marcas da idade. As fezes do pássaro são desidratadas e transformadas em pó, que então vira uma máscara facial.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)