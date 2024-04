Personal de Gracyanne Barbosa conta ter sido demitido de academia após escândalos com traição

Gilson de Oliveira, conhecido como pivô da separação de Belo e Gracyanne Barbosa, revelou que o affair com a musa fitness trouxe consequências para sua vida profissional. Em entrevista ao ator Raul Gazolla, o personal trainer falou sobre os acontecimentos recentes depois do escândalo com o ex-casal.

Segundo ele, o relacionamento com Gracyanne Barbosa durou de fevereiro até agosto do ano passado. Durante o período, a influenciadora afirmava estar separada de Belo. Tudo mudou quando o cantor tomou conhecimento do romance.

Belo teria ido até a administração da academia e solicitado a demissão de Gilson, alegando que a situação prejudicava a imagem do casal e do estabelecimento. “É verdade. Ele alegou que foi por conta da imagem do casal e também relacionou a imagem que a academia poderia passar por eu ser funcionário”, detalhou.

A repercussão do caso teve um impacto negativo na vida pessoal e profissional de Oliveira. Ele revelou que a amizade com Gracyanne ficou abalada e que os dois pararam de se comunicar. “Tem me prejudicado. Aonde eu vou é zoação e afeta a profissão”, lamentou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)