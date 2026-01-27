Emissão de diploma do ensino médio via Enem gera dúvida para estudantes; saiba como solicitar

Por decisão do Ministério da Educação (MEC), comunicada em maio do ano passado, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltou a ser aceito, após nove anos, como forma de certificação de conclusão do ensino médio.

A medida, no entanto, tem gerado reclamações entre candidatos que afirmam não conseguir emitir o documento dentro do prazo necessário para efetivar a matrícula em instituições de ensino superior.

Segundo os estudantes, após 11 dias da divulgação das notas do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não informou de forma clara onde e como o certificado pode ser solicitado. Eles relatam ausência de resposta às demandas encaminhadas ao órgão e temem perder vagas em universidades por falta do comprovante de conclusão da educação básica.

Quais as exigências para pedir a certificação de ensino médio?

Para que o Enem seja utilizado como forma de certificação de conclusão do ensino médio, o participante precisa manifestar previamente, no ato da inscrição, a intenção de obter o certificado. Além disso, é necessário atender a critérios mínimos de desempenho e idade estabelecidos pelo Ministério da Educação.

Entre as exigências estão:

Obter pontuação igual ou superior a 450 pontos em cada uma das áreas do conhecimento;

em cada uma das áreas do conhecimento; Alcançar, no mínimo , 500 pontos na prova de redação;

Ter 18 anos completos até a data da realização da primeira prova da respectiva edição do exame.

Cetificados sairão a tempo, segundo presidente do INEP

Em entrevista ao portal g1, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, informou que o órgão pretende disponibilizar, até o início de março, os certificados de conclusão do ensino médio obtidos por meio do Enem 2025.

Posteriormente, nesta terça-feira (27), o dirigente fez uma correção e esclareceu que a emissão do documento não ocorrerá por aplicativo de celular, como havia indicado inicialmente, mas por meio de uma plataforma digital online.

