Emissão de diploma do ensino médio via Enem gera dúvida para estudantes; saiba como solicitar
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltou a ser aceito, após nove anos, como forma de certificação de conclusão de estudos, mas alguns estudantes relatam problemas na emissão do diploma
Por decisão do Ministério da Educação (MEC), comunicada em maio do ano passado, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltou a ser aceito, após nove anos, como forma de certificação de conclusão do ensino médio.
A medida, no entanto, tem gerado reclamações entre candidatos que afirmam não conseguir emitir o documento dentro do prazo necessário para efetivar a matrícula em instituições de ensino superior.
Segundo os estudantes, após 11 dias da divulgação das notas do exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não informou de forma clara onde e como o certificado pode ser solicitado. Eles relatam ausência de resposta às demandas encaminhadas ao órgão e temem perder vagas em universidades por falta do comprovante de conclusão da educação básica.
Quais as exigências para pedir a certificação de ensino médio?
Para que o Enem seja utilizado como forma de certificação de conclusão do ensino médio, o participante precisa manifestar previamente, no ato da inscrição, a intenção de obter o certificado. Além disso, é necessário atender a critérios mínimos de desempenho e idade estabelecidos pelo Ministério da Educação.
Entre as exigências estão:
- Obter pontuação igual ou superior a 450 pontos em cada uma das áreas do conhecimento;
- Alcançar, no mínimo, 500 pontos na prova de redação;
- Ter 18 anos completos até a data da realização da primeira prova da respectiva edição do exame.
Cetificados sairão a tempo, segundo presidente do INEP
Em entrevista ao portal g1, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, informou que o órgão pretende disponibilizar, até o início de março, os certificados de conclusão do ensino médio obtidos por meio do Enem 2025.
Posteriormente, nesta terça-feira (27), o dirigente fez uma correção e esclareceu que a emissão do documento não ocorrerá por aplicativo de celular, como havia indicado inicialmente, mas por meio de uma plataforma digital online.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com
