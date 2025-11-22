Eduardo Bolsonaro se manifesta sobre prisão do pai pela PF

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou, neste sábado (22/11), que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está tentando concluir o que Adélio Bispo. O homem citado foi o responsável que esfaqueou o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018.

Na publicação, Eduardo chama Moraes de psicopata e afirma que ninguém normal pode afirmar que Bolsonaro, com a saúde fragilizada, possa fugir: “Ninguém normal pode dizer que um idoso, sequestrado em sua residência, cercado por dezenas de capangas da gestapo alexandrina, com a saúde totalmente debilitada e a necessidade constante de acompanhamento hospitalar devido à tentativa de assassinato de um ex-integrante do PSOL, possa fugir. Ninguém normal pode chamar uma vigília de oração de reunião ilícita que compromete a ordem pública. Esses são argumentos que apenas um psicopata pode usar ou aceitar”.

Bolsonaro foi preso preventivamente por volta das 6h no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico. Ele e o filho, que mora atualmente nos Estados Unidos, são proibidos de se comunicarem desde o dia 18 de julho, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).