Eduardo Bolsonaro se manifesta sobre prisão do pai pela PF

O parlamentar está atualmente nos Estados Unidos e é proibido de se comunicar com o pai desde o dia 18 de julho

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou, neste sábado (22/11), que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está tentando concluir o que Adélio Bispo. O homem citado foi o responsável que esfaqueou o ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2018.

Flávio Bolsonaro: se Bolsonaro quisesse fugir ele nem tinha voltado para o Brasil
Em live, o senador leu trechos da Bíblia para justificar a utilização de “Senhor dos Exércitos”

Lula recebeu por telefonema da PF a notícia da prisão de Bolsonaro, diz colunista
O atual presidente do Brasil está na África do Sul para participar do G20

Opositores de Bolsonaro cantam 'Vou festejar' e comemoram em frente à PF com champanhe
Manifestantes cantam, dançam e brindam após a detenção do ex-presidente

Na publicação, Eduardo chama Moraes de psicopata e afirma que ninguém normal pode afirmar que Bolsonaro, com a saúde fragilizada, possa fugir: “Ninguém normal pode dizer que um idoso, sequestrado em sua residência, cercado por dezenas de capangas da gestapo alexandrina, com a saúde totalmente debilitada e a necessidade constante de acompanhamento hospitalar devido à tentativa de assassinato de um ex-integrante do PSOL, possa fugir. Ninguém normal pode chamar uma vigília de oração de reunião ilícita que compromete a ordem pública. Esses são argumentos que apenas um psicopata pode usar ou aceitar”.

Bolsonaro foi preso preventivamente por volta das 6h no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico. Ele e o filho, que mora atualmente nos Estados Unidos, são proibidos de se comunicarem desde o dia 18 de julho, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

 

Brasil, de João Fonseca, enfrentará o forte Canadá na 1ª rodada qualificatória da Copa Davis

23.11.25 16h23

BRASIL

Em frente à sede da PF, jornalistas fazem cobertura da prisão de Bolsonaro em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes expediu neste sábado, 22, ordem de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

22.11.25 8h20

INESQUECÍVEL

Príncipe William, Gilberto Gil e Shawn Mendes: veja como foi a participação dos famosos na COP 30

As autoridades e famosos mundiais marcaram presença em diversas cidades brasileiras, como Bahia, Rio de Janeiro e Belém

21.11.25 15h36

Brasil vence Marrocos com gol nos acréscimos e garante vaga na semifinal do Mundial Sub-17

21.11.25 15h14

BRASIL

Durante chuva forte, água jorra do teto e alaga hospital em Belo Horizonte

O incidente aconteceu nesse domingo (23) no Hospital João XXIII, pronto-socorro de referência na cidade

24.11.25 8h01

frieza

Professor assedia sexualmente aluna por mensagem: 'Vou te arregaçar'

A vítima chegou a duvidar que estava sofrendo assédio sexual, mas manteve o contato para ter provas concretas do crime

24.11.25 9h50

PRISÃO

Homem é expulso de vigília bolsonarista após pedir condenação para Jair Bolsonaro

Opositor pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes cometidos durante a pandemia de covid-19

22.11.25 22h49

BRASIL

Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

24.11.25 9h30

