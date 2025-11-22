Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Lula recebeu por telefonema da PF a notícia da prisão de Bolsonaro, diz colunista

O atual presidente do Brasil está na África do Sul para participar do G20

O Liberal

O presidente Lula foi informado por ligação, na manhã deste sábado (22), sobre a prisão de Jair Bolsonaro. O telefonema foi feito pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. De acordo com informações de um colunista do Metrópoles, o telefonema ocorreu por volta de 6h30, no horário de Brasília. Já eram 11h30 em Joanesburgo, na África do Sul, onde Lula participa da reunião de líderes do G20.

Na chamada, conforme relataram auxiliares do governo, Andrei detalhou os motivos que levaram à prisão de Bolsonaro. No momento do contato, o ex-presidente já estava sendo conduzido para a superintendência da PF.

Após receber a informação, Lula repassou a notícia a integrantes de sua equipe que o acompanham na viagem. Entre eles estava Celso Amorim, assessor especial da Presidência, que foi comunicado diretamente pelo chefe do Executivo.

Mesmo diante da repercussão, Lula manteve a programação oficial no G20. Enquanto a PF concluía o traslado de Bolsonaro, o presidente brasileiro fez seu discurso de abertura na cúpula, no qual incluiu recados direcionados a Donald Trump.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ex-presidente jair bolsonaro

prisão de bolsonaro
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil, de João Fonseca, enfrentará o forte Canadá na 1ª rodada qualificatória da Copa Davis

23.11.25 16h23

BRASIL

Em frente à sede da PF, jornalistas fazem cobertura da prisão de Bolsonaro em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes expediu neste sábado, 22, ordem de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

22.11.25 8h20

INESQUECÍVEL

Príncipe William, Gilberto Gil e Shawn Mendes: veja como foi a participação dos famosos na COP 30

As autoridades e famosos mundiais marcaram presença em diversas cidades brasileiras, como Bahia, Rio de Janeiro e Belém

21.11.25 15h36

Brasil vence Marrocos com gol nos acréscimos e garante vaga na semifinal do Mundial Sub-17

21.11.25 15h14

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Durante chuva forte, água jorra do teto e alaga hospital em Belo Horizonte

O incidente aconteceu nesse domingo (23) no Hospital João XXIII, pronto-socorro de referência na cidade

24.11.25 8h01

frieza

Professor assedia sexualmente aluna por mensagem: 'Vou te arregaçar'

A vítima chegou a duvidar que estava sofrendo assédio sexual, mas manteve o contato para ter provas concretas do crime

24.11.25 9h50

PRISÃO

Homem é expulso de vigília bolsonarista após pedir condenação para Jair Bolsonaro

Opositor pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes cometidos durante a pandemia de covid-19

22.11.25 22h49

BRASIL

Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

24.11.25 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda