Lula recebeu por telefonema da PF a notícia da prisão de Bolsonaro, diz colunista

O presidente Lula foi informado por ligação, na manhã deste sábado (22), sobre a prisão de Jair Bolsonaro. O telefonema foi feito pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. De acordo com informações de um colunista do Metrópoles, o telefonema ocorreu por volta de 6h30, no horário de Brasília. Já eram 11h30 em Joanesburgo, na África do Sul, onde Lula participa da reunião de líderes do G20.

Na chamada, conforme relataram auxiliares do governo, Andrei detalhou os motivos que levaram à prisão de Bolsonaro. No momento do contato, o ex-presidente já estava sendo conduzido para a superintendência da PF.

Após receber a informação, Lula repassou a notícia a integrantes de sua equipe que o acompanham na viagem. Entre eles estava Celso Amorim, assessor especial da Presidência, que foi comunicado diretamente pelo chefe do Executivo.

Mesmo diante da repercussão, Lula manteve a programação oficial no G20. Enquanto a PF concluía o traslado de Bolsonaro, o presidente brasileiro fez seu discurso de abertura na cúpula, no qual incluiu recados direcionados a Donald Trump.