Doenças nos rins: conheça os tipos mais comuns

O Dia Mundial do Rim é celebrado nesta quinta-feira (10). De acordo com a Sociedade Internacional de Nefrologia, até 2040, as doenças que afetam os rins podem se tornar a quinta maior causa de morte no mundo. Silenciosas e muitas vezes confundidas com outras enfermidades, as doenças renais são consideradas graves, por acometer um órgão vital para o corpo humano.

Algumas doenças que atingem os rins já são bem populares, mas, outras, são de difíceis diagnósticos e necessitam de um especialista para conduzir melhor o tratamento. Confira abaixo os problemas que mais frequentemente afetam os rins:

VEJA MAIS

Pedra nos rins

Também conhecido como cálculo renal, ocorre quando tem um acúmulo de pequenas pedras no interior do rim, que podem dificultar a passagem da urina até a bexiga. Esses cálculos são causados, principalmente, pela falta da ingestão de água.

Cistos nos rins

Muito comuns após os 40 anos e mais frequentes em idosos. Quando esses cistos se tornam muito grandes, podem causar dor nos rins.

Doença policística renal

Como o nome já diz, a policística pode levar ao surgimento de vários cistos no rim e podendo levar ao mal funcionamento do órgão

Hidronefrose

Quando ocorre alguma obstrução e a urina não consegue passar até à bexiga, pode se acumular no interior do rim e ocasionando uma dilatação.

VEJA MAIS

Infecções renais

As bactérias são as maiores causadoras dessas infecções. Elas chegam até ao rim através das vias urinárias ou através do sangue, sendo mais comum em mulheres, como a infecção urinária. Além de fortes dores nas costas, os sintomas podem envolver febre e vômitos.

Insuficiência renal

Essa é a mais grave. Com lesões progressivas nos rins, esse órgão vai perdendo as funções aos poucos. Consiste na incapacidade dos rins em filtrar resíduos, sais e líquidos do sangue. Diabetes e hipertensão são as principais doenças que podem levar a deterioração renal. O tratamento tardio pode resultar na necessidade de hemodiálise e/ou transplante para o tratamento.

Lesão renal aguda

É mais comum de manifestar em pessoas que se encontram internadas na UTI. Em quem tem antecedentes de problemas renais ou idosos, por exemplo, cujos rins deixam de funcionar de forma espontânea. O tratamento, nesses casos, são urgentes.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)