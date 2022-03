Dia Mundial do Rim: relembre famosos que morreram por doenças renais

Nesta quinta-feira (10), é celebrado o Dia Mundial do Rim. Anualmente, a data ganha um tema e, em 2022, o escolhido foi “Saúde dos Rins para Todos: Educando sobre a Doença Renal”. O objetivo da data é aumentar o debate e disseminar informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença renal crônica.

No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de pessoas sofram de alguma disfunção renal, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. De 2006 a 2019, foram registradas 778.608 mortes relacionadas à insuficiência renal, segundo um estudo feito pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA). Devido a pandemia da covid-19, os dados estão atualizados, mas podem ser bem maiores.

Entre essas vítimas, estão alguns famosos que deixaram saudades e que serviram de alerta para cuidados com esses órgãos tão essenciais para o corpo humano. Confira:

Arnaldo Saccomani

O produtor musical, Arnaldo Saccomani, conhecido por ter sido jurado de programas como Ídolos, Astros e Qual É o Seu Talento, morreu em 2020, aos 71 anos de idade. O artista sofria de insuficiência renal e diabetes, doença que muitas vezes prejudica os rins.

O produtor musical, Arnaldo Saccomani. (Foto / Roberto Nemanis)

Durante a batalha contra a doença, o produtor passou por hemodiálise e foi acometido com uremia, uma doença rara que ocorre quando os rins não conseguem filtrar adequadamente os resíduos do sangue.

Bell Hooks

A escritora feminista negra Bell Hooks (Reprodução / Internet)

Aos 69 anos, em dezembro de 2021, a escritora feminista negra Bell Hooks, morreu devido uma insuficiência renal em estágio terminal. O trabalho da escritora foi pioneiro e tratou temas raciais, interseccionalidade de raça, capitalismo e gênero. Hooks publicou mais de trinta livros e numerosos artigos acadêmicos.

Maurício Sherman

O diretor de TV Maurício Sherman, aos 88 anos, morreu em decorrência de doença renal crônica (Divulgação / TV Globo)

Em 2019, o diretor de TV Maurício Sherman, aos 88 anos, morreu em decorrência de doença renal crônica. Um dos pioneiros na criação de programas de humor, como Zorra Total, também foi produtor e ator.

Luiz Melodia

O cantor, aos 66 anos, não faleceu em decorrência de uma doença que se originou nos rins, mas de doença chamada Mieloma Múltiplo, que ataca, principalmente, o rim e os ossos. A causa do mieloma múltiplo ainda é desconhecida e atinge 30 mil pessoas no Brasil e 700 mil no mundo, segundo a ABHH (Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular).

O cantor, aos 66 anos, faleceu em decorrência de uma doença chamada Mieloma Múltiplo, que ataca, principalmente, o rim e os ossos (Daryan Dornelles)

Por conta dessa doença, as pessoas começam a perder a função renal aos poucos e pode até ser necessárias sessões de hemodiálise para conter os danos que a doença causa nos rins.

Daniel Carvalho

O criador da personagem Katylene Beezmarchy, Daniel Carvalho, aos 32 anos, morreu em decorrência de problemas renais. (Reprodução / Internet)

Se engana quem acha que doenças renais afetam somente idosos. O criador da personagem Katylene Beezmarchy, Daniel Carvalho, aos 32 anos, morreu em decorrência de problemas renais. Ele ficou conhecido por interpretar a personagem em um blog e foi um dos pioneiros na criação de conteúdo de cultura pop. O sucesso foi tanto que foi transformado VJ pela MTV em 2010 e seguiu comentando looks de celebridades e falando sobre cultura em geral.

Paulinha Abelha

A morte mais recente em decorrência de doença renal entre personalidades da mídia foi a da cantora Paulinha Abelha. Aos 43 anos, o resultado do laudo médico revelou que a cantora possuía lesões graves nos rins.

O resultado do laudo médico revelou que a cantora possuía lesões graves nos rins. (Foto / Twitter @PaulinhaAbelha4)

A biópsia também apontou lesão hepática aguda com inflamação e morte das células que formam o fígado, o que poderia ter sido causado pelo uso de medicamentos para emagrecer. Entre eles, foi mencionado um estimulante anfetamínico. Com isso, ocorreu uma grande falha nos rins ao filtrar as inúmeras substâncias presentes no corpo.

