DIA DA MULHER: Confira frases e mensagens para homenagear as mulheres da sua vida

Nesta terça-feira, 8 de março, é celebrado o Dia Internacional das Mulheres. Para homenagear essas pessoas tão importantes em nossas vidas e que são fonte de inspiração e coragem, o OLiberal.com selecionou algumas frases para serem compartilhadas nesta data. Confira:

Mensagens do Dia da Mulher para mãe e avó

"Minha vovó, minha mãe, minha amiga! Você é tudo para mim e quem tem alguém como você na vida, tem tudo! És a maior força da minha vida e 8 de março é para honrar você com todo merecimento. Eu amo muito você! Parabéns pelos dia"

"Minha mãe, não tenho palavras para agradecê-la por tudo que me ensinou e faz por mim diariamente. Se hoje estou bem foi por causa de todo o seu esforço e sofrimento para criar seus filhos com dignidade e respeito. Apesar da data ampliar a força das mulheres, todos os dias só fazem sentido por causa de vocês, o pilar principal da sociedade. Feliz 8 de março!"

Mensagem do Dia da Mulher para esposa e namorada

“Minha esposa, minha parceira de vida! Me orgulho muito de ter você ao meu lado e poder te homenagear neste dia tão especial. Sem a tua presença em minha vida, nada do que já conquistei seria possível. Com o seu cuidado diário, a vida é mais leve e bonita. Seu enorme coração e o amor merecem todo o meu reconhecimento hoje e sempre. Feliz dia da mulher!”

"Casar com você foi a melhor escolha que fiz na vida. Você é o pilar principal da nossa família! Todos os dias são para homenagear a tua força e coragem. Nos dias bons, a tua alegria contagia a todos. Nos difíceis, és a minha fortaleza e é quando reforço mais meu amor por você. Feliz dia das mulheres!"

"Minha namorada e futura esposa, planejar um futuro ao teu lado me motiva a persistir nos sonhos e encarar os desafios com mais coragem. Quero construir uma família com você. A tua força é a minha inspiração diária. Saiba que ninguém neste mundo pode me deixar tão feliz quanto você! Eu te amo e parabéns pelo dia"

Mensagem do Dia da Mulher para a filha

"Minha amada filha, diariamente você me ensina a ser um homem melhor. Torço para que você seja feliz e que nunca desista dos sonhos e princípios em que acredita. Que a importância do dia 8 de março possa ser levado para todos os outros dias do ano. Um ótimo Dia Internacional das Mulheres."

"Não há nada no mundo mais importante para mim do que a sua felicidade. Você é pequena, mas o meu amor por você é tão grande que transborda. Filha, com a sua ajuda, consigo mudar e rever as minhas posturas como homem. Conte comigo para lhe ajudar a fazer do mundo um lugar melhor para as mulheres! Feliz dia das mulheres."

Mensagem do Dia da Mulher para a sogra

"Para a sogra e mãe do amor da minha vida, eu desejo um feliz Dia Internacional das Mulheres e uma vida com muitas alegrias! Você me acolheu como se eu fosse um filho e me deixou fazer parte da sua família. Hoje, és uma mistura de amiga e mãe."

"Sogra, graças a você eu tenho uma família. A força desse dia tão especial reflete a tua luta para criar a minha esposa e o carinho que você me acolhe diariamente. Um ótimo dia das mulheres! Todos os dias são para vocês"

Mensagem do Dia da Mulher para irmãs

"É uma dádiva ter em uma mesma pessoa a minha irmã e minha melhor amiga. 8 de março é um dia para celebrar as conquistas das mulheres e ser um aliado na luta por mais vitórias. Você, minha irmã, me ajudou a ser o homem que sou hoje! Um feliz Dia Internacional das Mulheres."

"Ter uma irmã é saber que nunca vou estar sozinho. Hoje, parabenizo todas as mulheres que fazem parte da minha vida, mas todos os dias deveriam receber homenagens por serem essenciais na construção de uma sociedade justa e amorosa. Obrigada por todo esforço até aqui e me junto a você para o que precisar. Feliz 8 de março!"

Mensagem do Dia da Mulher para as amigas

"Minha querida amiga, fico muito feliz por poder compartilhar a rotina de trabalho com você. De uma maneira muito gentil, você me ensina a ser um profissional e homem melhor! Eu adorei te conhecer e obrigada por tudo. Saiba que pode contar comigo para conquistar mais vitórias para as mulheres. Feliz 8 de março!"

"Quero te agradecer por ser uma amiga tão presente no meu dia a dia e não me deixar desistir diante das dificuldades. Você já faz parte da minha família e te quero muito bem. A tua força reflete na importância de hoje, 8 de março."

(Texto: Kalorine Caldeira, estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com)