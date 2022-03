Confira os serviços e ações desta terça, no Dia Internacional das Mulheres

Nesta terça (08), Dia Internacional da Mulher, ações voltadas para o público feminino são realizadas em Belém e em outros municípios do estado. Serviços diversos, palestras e abertura de campanhas marcam a data com programações que se estendem ao longo do dia. Confira:

Belém

Em Belém, ação promovida pela Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel), em parceria com outros órgãos, como a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), ocorre nesta terça-feira (8). Serão oferecidos exame preventivo de colo de útero (PCCU), consultas de enfermagem e testagem rápida de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs); também haverá serviço de alimentação, aulas de dança, orientação jurídica e atrações musicais. As atividades começam a partir das 8h, no Ver-O-Peso.

Ainda pela manhã, às 8h, a Sesma realiza uma dinâmica sobre prevenção ao câncer de colo do útero, em prol da campanha Março Lilás, no prédio central da secretaria. À tarde, a partir das 16h, ocorre o “Ato das mulheres”, na Praça da República. Também serão oferecidos serviços de saúde, especialmente voltados para a prevenção do câncer de colo do útero.

Ananindeua

Em Ananindeua, as ações são promovidas pela Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat). No bairro Jaderlândia, o Dia da Mulher começa às 8h, com ações educativas e de beleza no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) do bairro Atalaia. Às 9h, as moradoras do bairro Icuí-Guajará participam de um Aulão de Dança na praça Uirapuru, ao lado da Unidade Integral Pro Paz.

O município também realizará outras atividades, que serão desenvolvidas ao longo de todo o mês de março, incluindo palestras e qualificações profissionais. As programações encerram no dia 28, com uma confraternização no café da manhã com as mulheres atendidas no CRAS Complexo da Cidade Nova VI. A ação inicia às 9h.

Como parte da programação em Ananindeua, a empresária mineira e referência nacional em empreendedorismo feminino pelo Sebrae Nacional, Mazé Lima, proferirá palestra às 18h desta quarta-feira (9) na Associação Empresarial de Ananindeua (ACIA). Mazé vai relatar sua experiência na superação de desafios para se firmar no mundo empresarial (doces artesanais e rede de lojas).

Paragominas

As moradoras de Paragominas poderão contar com programações especiais até o dia 11 de março, começando nesta terça (8) com uma missa de ação de graças, na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus (Promissão I), às 18h30.

Marabá

Já em Marabá, haverá exposição “Árvore de poemas feminina”, a partir das 8h, ocasião em que poemas escritos por mulheres serão expostos na árvore da Praça São Félix durante a Semana da Mulher. Mais tarde, às 10h, haverá exposição do produto audiovisual “Meninas que pensam no amanhã”, um compilado de vídeos feitos por meninas falando sobre mudanças e melhorias, que desejam ver na sociedade para que as mulheres vivam com mais respeito, dignidade e valorização.

Governo do Estado

Já para as mulheres que integram as forças militares do estado, será realizado nesta terça (8) o I Seminário de Mulher Militares do Pará, promovido por diversas corporações da segurança pública, como o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a Procuradoria Especial da Mulher da Alepa (Promulher/Alepa). Com o tema "Desafios na Carreira e Atuação da Mulher Militar nas Instituições Públicas", a agenda começa a partir das 8h, na Fundação Cultural do Pará (Centur).

Além disso, Polícia Militar do Pará fará uma homenagem às mulheres nesta terça-feira (8), a partir das 9h. O "Paradão", será realizado, simultaneamente, em todos os quartéis da corporação. O comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, também fará a entrega da Sala de Atendimento à Mulher Policial Militar, na sede do Quartel do Comando-Geral (QCG), em Belém.

