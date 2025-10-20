Capa Jornal Amazônia
Debilitada, tartaruga-cabeçuda é resgatada em praia no RS

O animal da espécie Caretta caretta pesa cerca de 50 quilos e foi encontrada no balneário Mariluz, em Imbé

Lívia Ximenes
fonte

Tartaruga-cabeçuda resgatada no Rio Grande do Sul (Reprodução / Redes sociais)

Uma tartaruga-cabeçuda foi encontrada debilitada no balneário Mariluz, em Imbé, Rio Grande do Sul. Da espécie Caretta caretta, o animal pesa cerca de 50 quilos e teve resgate feito pela equipe de Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Proteção Animal e Agricultura (SEMMAPA). A tartaruga recebeu os primeiros cuidados no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos e Silvestres (CERAM) e logo deve ser encaminhada a outra unidade de saúde.

Após a avaliação inicial, o animal pode ser direcionado a Porto Alegre, para o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Com mais exames detalhados, os profissionais podem identificar precisamente como está a saúde da tartaruga, também conhecida como tartaruga-mestiça. Essa espécie é classificada como “vulnerável” no Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), e no mundo, pelo International Union for Conservation of Nature (IUON), segundo o Projeto Tamar.

A tartaruga-cabeçuda pode chegar até 136 centímetros de comprimento e 180 quilos. Por temporada, conforme o projeto, há cerca de nove mil ninhos no Brasil. No país, as principais áreas de desova são os litorais norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, além de toda a costa de Sergipe.

.
