Brasil

Brasil

Bombeiro salva cachorro em meio ao fogo durante incêndio no Piauí

O incidente aconteceu nesse domingo (19) em Baixa Ré, na zona rural de São Raimundo Nonato

Lívia Ximenes
fonte

O bombeiro, identificado como Ícaro, correu em meio ao fogo para salvar o cachorro (Reprodução / Redes sociais)

Durante um incêndio no Piauí, um bombeiro salvou a vida de um cachorro em meio ao fogo. Com o animal nos braços, o soldado Ícaro correu para resgatá-lo. O incidente aconteceu em Baixa Ré, na zona Rural de São Raimundo Nonato, nesse domingo (19).

O incêndio destruiu uma casa e afetou a vegetação da área e, por horas, os bombeiros trabalharam para conter as chamas. Um dos soldados se machucou ao pular uma cerca na operação, mas logo foi atendido e está bem. Na região, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros investiga as causas do incêndio.

