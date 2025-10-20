Bombeiro salva cachorro em meio ao fogo durante incêndio no Piauí
O incidente aconteceu nesse domingo (19) em Baixa Ré, na zona rural de São Raimundo Nonato
Durante um incêndio no Piauí, um bombeiro salvou a vida de um cachorro em meio ao fogo. Com o animal nos braços, o soldado Ícaro correu para resgatá-lo. O incidente aconteceu em Baixa Ré, na zona Rural de São Raimundo Nonato, nesse domingo (19).
VEJA MAIS
O incêndio destruiu uma casa e afetou a vegetação da área e, por horas, os bombeiros trabalharam para conter as chamas. Um dos soldados se machucou ao pular uma cerca na operação, mas logo foi atendido e está bem. Na região, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros investiga as causas do incêndio.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA