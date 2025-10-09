Capa Jornal Amazônia
Ônibus pega fogo na Doca: Bombeiro diz que motorista agiu rápido e não houve vítimas

Ônibus e carro de passeio foram atingidos pelo fogo

redação
fonte

Cláudio Paes estava no ônibus no momento do ocorrido (Vito Gemaque)

O tenente Luciano do Corpo de Bombeiros informou que o motorista que operava na linha Ananindeua - Pres. Vargas (Águas Brancas), da empresa Barata Transportes, que pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 9, na Av. Visconde de Souza Franco, em Belém, agiu rápido e todos os passageiros conseguiram sair do veículo sem maiores intercorrências. “Ônibus teve perda total, mas graças a Deus não houve vítimas. Segundo o motorista foi a parte elétrica, mas vamos aguardar a perícia.”   

O motorista Joel Padilha conta que estava quase chegando na Doca de Souza Franco quando começou a sair fumaça da parte da frente do ônibus, imediatamente parou o veículo e começou a retirar os passageiros. “Peguei o extintor e ainda consegui apagar, mas acabou o extintor, o cobrador ainda tentou conseguir outro, mas o fogo se alastrou. Estávamos com cerca de 30 pessoas, o que eu pude fazer eu fiz. Acredito que foi na parte elétrica.”

Quem vivenciou de perto essa situação foi Cláudio Paes que estava no ônibus no momento do ocorrido, ele conta que assim que o motorista informou que era necessário todos desocupar o veículo não se imaginava a proporção que o fogo chegaria. “Inclusive nós ajudamos com uma mangueira para tentar apagar o fogo, com o extintor, mas não deu, foi muito rápido e então resolvemos se afastar.”

O Superintendente da Defesa Civil de Belém, Vítor Magalhães, explicou que o órgão agiu para fazer o isolamento da área e guardar o perímetro para a perícia. “A atitude do motorista de parar quando escutou o barulho, essa atitude resguardou a vida das pessoas e agora é o momento de perícia para que possamos fazer essa vistoria, vamos fazer a retirada da carcaça e a equipe de zeladoria fazer a lavagem.”

Um carro Hyundai I30, cinza, que estava estacionado na esquina da Boa Ventura da Silva com a Visconde de Souza Franco, também foi atingido pelas chamas. 

