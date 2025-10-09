Ônibus pega fogo na Doca: 'não há registro de feridos', afirma Setransbel

Um veículo que operava na linha Ananindeua - Pres. Vargas (Águas Brancas), da empresa Barata Transportes pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 9, na Av. Visconde de Souza Franco, em Belém. Segundo o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel), em nota, “não houve registro de feridos, e as chamas foram controladas com o apoio do Corpo de Bombeiros”.

Ainda segundo o sindicato, o veículo estava com a manutenção preventiva em dia e em plenas condições de circulação, seguindo todos os protocolos exigidos para o transporte público. As causas do incidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. De acordo com a Setransbel, a operação da linha segue normalmente, com o veículo já substituído por outro de reserva.

O tenente Luciano do Corpo de Bombeiros informou que o motorista agiu rápido e todos os passageiros conseguiram sair do veículo sem maiores intercorrências. “Ônibus teve perda total, mas graças a Deus não houve vítimas. Segundo o motorista foi a parte elétrica, mas vamos aguardar a perícia.”