VÍDEO: Bombeiro reanima com massagem cardíaca fihote de macaco eletrocutado

Um gesto de gentileza e amor pelos animais viralizou nas redes sociais quando a rede britânica BBC, divulgou nesta quarta-feira (23), uma filmagem de um bombeiro e agente florestal salvando a vida de um filhote de macaco após o primata ter sofrido uma forte descarga elétrica. Caso ocorreu na Índia

O macaquinho foi encontrado inconsciente pelo agente florestal após entrar em contato com um cabo de energia que atravessava uma área de floresta. O homem, sem hesitar, começa uma sequência de massagem cardíaca utilizando três dedos e pressionando contra o peito do macaco, sob os olhares da mãe do animal, que observava a equipe do alto de uma árvore próxima. Como mostra o vídeo abaixo:

Após diversas tentativas, o filhote consegue ser reanimado e recebe um abraço da mãe.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)