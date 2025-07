VÍDEO: Macaco invade casa de luxo, rouba cacho de banana e é perseguido por cachorrinha

Já pensou em sua residência ser invadida por um macaco, que acaba roubando um cacho de bananas e fugir após sua cachorrinha yorkshire o perseguir? Foi o que ocorreu em uma casa de luxo no litoral paulista. Uma câmera de segurança flagrou a cena inusitada e cômica.

Os donos da casa não estavam no momento do ocorrido. A invasão foi na última quarta-feira (16) à tarde, quando tinham saído, e a casa, que fica em Bertioga, estava vazia. No fundo do terreno, há uma mata fechada, onde vivem animais de diversas espécies, incluindo macacos.

Apenas um muro baixo de vidro separa a mata da área da piscina. O macace, pela porta de vidro da sala, que estava aberta,Ele inspecionou calmamente o, pegando algumas.

Mas o que o macaquinho jamais esperava era que Skye, uma cachorrinha da raça yorkshire e com menos de 20 centímetros de altura, saísse latindo e correndo. O macaco fugiu apressado e apavorado. Como mostra o vídeo

Veja o vídeo:

Após o susto, já do lado de fora, o macaquinho aproveitou para comer uma banana se equilibrando em cima do muro de vidro.

Os donos da casa chegaram poucos minutos depois e notaram que algo havia acontecido após encontrarem uma casca de banana na porta da sala e viram vários macacos nas árvores. Foram checar as câmeras de segurança e descobriram o que tinha ocorrido.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)