Professora usa mangueira para resfriar sala de aula em meio à onda de calor no Piauí; veja
Registro ganhou repercussão ao mostrar a rotina de alunos e professores em meio às altas temperaturas no estado
O Piauí enfrenta uma intensa onda de calor que tem afetado diretamente a rotina escolar de professores e alunos. Sem ar-condicionado nas salas de aula, a professora Verônica Martins publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a alternativa encontrada para suportar as altas temperaturas: molhar o espaço com uma mangueira na tentativa de amenizar o calor.
Na gravação, Verônica faz um apelo por melhores condições de trabalho e denuncia a situação vivida pela categoria. “Nós trabalhamos em um ambiente insalubre, esse calor desumano e a gente aguentando sem uma sala climatizada”, declarou. O caso reacendeu, nas redes, o debate sobre infraestrutura escolar e a necessidade de climatização em estados que enfrentam temperaturas extremas.
