Vídeo: Curupira e Zé Gotinha marcam presença no desfile de 7 de Setembro, em Brasília

O tradicional desfile de 7 de Setembro, realizado neste domingo (7) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, contou com a presença do Curupira e do Zé Gotinha, mascotes que representam campanhas de alcance nacional.

O Curupira, figura do folclore brasileiro conhecida como guardião da floresta Amazônica, desfilou como mascote oficial da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em novembro deste ano.

Já o Zé Gotinha, símbolo da vacinação no Brasil, também participou do desfile em carro aberto, acompanhado por profissionais da Força Nacional de Saúde, reforçando campanhas de imunização e prevenção de doenças em todo o país.

O evento, que começou às 9h, contou ainda com a participação das Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica - e da Esquadrilha da Fumaça. Ministros de Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e autoridades do Supremo Tribunal Federal (STF) acompanharam a cerimônia da tribuna de honra. A expectativa é que mais de 50 mil pessoas tenham comparecido à Esplanada dos Ministérios para acompanhar o desfile.