Criança de quatro anos é morta a facadas pela própria irmã

Uma tragédia abalou a cidade de Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, na manhã da última segunda-feira (13). Uma menina de apenas quatro anos, identificada como Soraia Schmidt, foi morta a facadas pela irmã de 22 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o ataque ocorreu no bairro Vila Ivete, onde a jovem desferiu os golpes contra a irmã mais nova.

Quando os policiais chegaram ao local, a criança já havia sido levada ao Hospital São Vicente de Paulo por familiares. Infelizmente, a menina não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade de saúde.

Após o crime, a Polícia Militar cercou a residência onde o incidente ocorreu, pois a suspeita ainda estava dentro da casa e se recusava a se entregar. Os agentes tentaram negociar verbalmente com a jovem, mas sem sucesso. Diante da situação, foi necessário o uso de armas não letais, como choque elétrico e spray de pimenta, para abordar a mulher.

A Polícia Civil informou que a suspeita já enfrentava problemas de saúde mental e estava sob tratamento médico. O delegado responsável pela investigação explicou que o ataque ocorreu enquanto as duas estavam sozinhas em casa. Ele destacou que a jovem aproveitou um momento de vulnerabilidade da irmã para cometer o crime. Após ser detida, a suspeita foi encaminhada para avaliação médica e permanece sob custódia enquanto as investigações continuam.