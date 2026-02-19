Capa Jornal Amazônia
Criança de 3 anos morre após se engasgar com pirulito e sofrer parada cardiorrespiratória

O corpo da criança foi sepultado no fim da manhã desta quinta-feira (19)

Victoria Rodrigues
fonte

A criança chegou ao hospital inconsciente e com suspeita de parada cardiorrespiratória. (Foto: Freepik)

Uma criança de apenas 3 anos morreu após se engasgar enquanto comia um pirulito na noite de quarta-feira (18) no distrito de Pitangueiras, que fica localizado no interior do estado de Minas Gerais. A morte foi confirmada pelo próprio Instituto Nossa Senhora do Carmo, em Barroso, que atendeu o bebê que chegou inconsciente e com suspeita de parada cardiorrespiratória na cidade vizinha de Prados, no Campo das Vertentes.

Ao chegar no hospital que fica situado a 17 km de Pitangueiras, o paciente foi levado à Sala Vermelha, onde recebeu atendimento da equipe assistencial, composta por dois médicos generalistas e um pediatra, mas não resistiu e morreu no local. “Apesar dos protocolos de emergência e das medidas de suporte avançado, o quadro não foi revertido, a criança não resistiu e morreu”, disse em nota o Instituto Nossa Senhora do Carmo.

O que fazer em casos de engasgo em casa?

É sempre importante saber o que fazer em casos de engasgo, seja em bebês de até 1 ano, crianças, jovens, adultos ou idosos, isso porque nesses momentos é essencial que o salvamento seja realizado da forma mais rápida possível, a fim de que não deixe sequelas no corpo ou cause a morte do paciente. Confira abaixo algumas orientações e manobras da American Heart Association (AHA) para salvar pessoas em situações como essa:

Confira o passo a passo da manobra de salvamento:

  • Para bebês de até 1 ano:

  1. Primeiro, verifique se o bebê está realmente engasgado: ele não consegue tossir, chorar, respirar, muda de cor ou fica molinho.
  2. Após confirmar o engasgo, apoie-o de bruços sobre o antebraço, com a parte da cabeça mais baixa;
  3. Dê cinco pancadas firmes nas costas com as mãos, entre as escápulas;
  4. Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito;
  5. Continue alternando os dois movimentos até o objeto sair do corpo do bebê;
  6. Atenção: não introduza os dedos na boca se o item não estiver visível;
  7. E se o bebê desmaiar, inicie a reanimação (RCP): 30 compressões no peito com os dois polegares + 2 ventilações.

  • Para crianças, jovens, adultos e idosos:

  1. Primeiro, confirme se a pessoa está realmente engasgada: ausência de tosse, som ou respiração;
  2. Após confirmar, posicione-se atrás da vítima, de forma levemente inclinada para frente;
  3. Depois, dê cinco pancadas firmes nas costas com o calcanhar da mão.
  • Manobra de Heimlich:
  1. Se o objeto não sair com as pancadas, realize cinco compressões abdominais;
  2. Feche um punho e posicione-o acima do umbigo e abaixo do osso do peito;
  3. Segure o punho com a outra mão e comprima com força para dentro e para cima;
  4. Fique alternando as pancadas e compressões até que o objeto saia do corpo;
  5. Se a vítima desmaiar, deite-a e inicie as compressões torácicas no ritmo da RCP tradicional (100 a 120 por minuto).

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

criança

engasgo

pirulito

parada cardiorrespiratória

cuidados

Brasil
