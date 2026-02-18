Capa Jornal Amazônia
Variedades

Criança de 10 anos morre após estrutura de playground desabar em Minas Gerais

Estadão Conteúdo

Um pergolado de um playground de madeira desabou na tarde de terça-feira, 17, sobre um grupo de cinco crianças em uma área externa de um condomínio residencial localizado na Rua São Geraldo, bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, em Minas Gerais. Uma criança de 10 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras quatro vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a pesada estrutura de madeira atingiu as crianças, sendo as mesmas retiradas sob os escombros. Imagens mostram que um dos pergolados do playground de madeira quebrou na base.

A vítima que faleceu teve uma quadro de parada cardiorrespiratória. Equipes do resgate adotaram o protocolo de reanimação, mas ela não reagiu.

Entre as vítimas encaminhadas para atendimento hospitalar, uma das crianças teve um possível trauma na região da bacia, conforme disse a corporação. As outras três registraram lesões leves.

A estrutura foi periciada e as investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica dos fatos e possíveis responsabilidades.

